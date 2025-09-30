Bu Telefon Çok Ucuz: Samsung Galaxy A07 Türkiye'de Satışa Sunuldu

Samsung'un yeni telefonu Galaxy A07 Türkiye'de satışa sunuldu. Uygun fiyat etiketine sahip olan telefon 6 büyük Android güncellemesi ve 6 yıl güvenlik güncellemesi alacak. Telefon 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 90Hz yenileme hızı ve 5.000 mAh batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Samsung Galaxy A07'nin Türkiye Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan Samsung Galaxy A07'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 7 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi. Samsung'un bütçe dostu Android telefonu açık mor, yeşil ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Üç renk seçeneği de etkileyici bir görünüme sahip.

Samsung Galaxy A07'nin Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: PLS LCD

PLS LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz İşlemci: MediaTek Helio G99 (6 nm)

MediaTek Helio G99 (6 nm) RAM Seçenekleri: 4 GB, 6 GB, 8 GB

4 GB, 6 GB, 8 GB Depolama Seçenekleri: 64 GB, 128 GB, 256 GB

64 GB, 128 GB, 256 GB Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj Desteği: 25W

25W Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik kamerası

50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik kamerası Ön Kamera: 8 MP

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Galaxy A07, PLS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 167,4 x 77,4 x 7,6 boyutlarında ve 184 gram ağırlığında olan telefonda 3,5 mm kulaklık girişi ve MicroSD desteği de bulunuyor.

Telefon gücünü Mediatek Helio G99 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. 2025 yılının eylül ayında tanıtılan Samsung Galaxy A17 4G'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Samsung'un bütçe dostu Android telefonu 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.