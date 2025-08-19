165Hz Ekranlı OnePlus 15'in Özellikleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz yıl OnePlus 13'ü satışa sunan OnePlus, serinin yeni modeli üzerinde çalışıyor. OnePlus 15 olarak isimlendirilen telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon hem çok güçlü işlemci hem de yüksek yenileme hızıyla öne çıkacak.

OnePlus 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip OnePlus 15, LTPO OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden alacak. OnePlus 13 modelinde iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor.

Snapdragon 8 Elite 2'nin önceki nesle göre hem işlemci hem de grafik performansında önemli artışlar sunması bekleniyor. Telefon tıpkı OnePlus 13 gibi 12 GB, 16 GB ve 24 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz.

OnePlus 15'in arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde 3x yakınlaştırma özellikli periskop telefoto kamera yer alacak.

OnePlus 15 Ne Zaman Tantıılacak?

OnePlus 15'in 2025 yılının ekim ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Güçlü donanıma sahip olan OnePlus 13 ise geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

OnePlus 13'ün 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 79 bin 999 TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor. OnePlus 14'ün Türkiye'ye ne zaman geleceği ve ne kadar fiyata sahip olacağı ise henüz bilinmiyor.