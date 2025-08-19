vivo'dan 6500 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Uzun süredir merakla beklenen vivo X300 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre vivo'nun yeni Android telefonu dev batarya ile gelecek. 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek telefonda ayrıca çok güçlü bir işlemci yer alacak.

vivo X300 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

V2502A/DA model numarasına sahip olan vivo X300 Pro, Çin'deki CMIIT sertifikasyon platformunda görüntülendi. Bu telefonun V2502A ve V2502DA olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. İki sürüm de temel olarak aynı özelliklere sahip ancak V2502DA, Beidou-3 uydu ağı üzerinden kısa mesaj gönderme özelliğini destekleyecek.

Ortaya çıakn bilgilere göre 6500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Yüksek şarj hızı, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayacakken dev batarya ise uzun süreli kullanım imkânı sunacak.

Telefon gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. vivo X200 Pro'da bir adet 3.63 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 9400 işlemcisi tercih edilmişti.

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. X300 Pro 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alabilir.

vivo X300 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Çok güçlü donanımıyla öne çıkan vivo X200 serisi, 2024 yılının ekim ayında tanıtılmıştı. vivo X300 serisinin ise 2025 yılının ekim ayında tanıtılacağı söyleniyor. Telefonun Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.

vivo X200 Pro'nun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda vivo'nun çevrim içi mağazasında 69 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. X300 Pro'nun da benzer bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.