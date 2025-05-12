Dünyanın En Güçlü İşlemcisine Sahip OnePlus 15'in Özellikleri Sızdırıldı

Uzun süredir merakla beklenen OnePlus 15'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu doğrultuda telefonun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Oneplus'ın yeni telefonu dünyanın en güçlü işlemcisine sahip olacak.

OnePlus 15 Özellikleri

İddiaya göre OnePlus 15 modeli gücünü Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden alacak. OnePlus 13 modelinde iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip OnePlus 15, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. OnePlus 13 modelinin 6,82 inç büyüklüğündeki LTPO AMOLED ekranı 1440 x 3168 piksel çözünürlük sunuyor.

OnePlus 15'in arka tarafında üç kamera bulunacak. Bunlar arasinda 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kameranın da yer alacağı iddia edildi. OnePlus 13'te 50 megapiksel çözünürlüğünde üç kamera tercih edilmişti.

Telefonun 6.500 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelmesi bekleniyor. OnePlus 13 modelinde 6.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Yeni telefona dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.