OnePlus 15 Hakkında Merak Edilen Soru Cevaplandı: Ne Zaman Geliyor?

Çinli teknoloji devi OnePlus'ın merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 15 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şimdiye kadar neredeyse tüm özellikleri gözler önüne serilen cihazın şimdi de tanıtım tarihine ilişkin kritik bilgiler gün yüzüne çıktı. İşte detaylar!

OnePlus 15 Ne Zaman Çıkacak?

OnePlus geçtiğimiz günlerde yeni telefonunun görüntülerini bizzat yayınlasa da ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında sessizliğini korumuştu. Ancak güvenilir kaynaklar kısa bir süre önce telefonun merakla beklenen tanıtım tarihini sızdırdı.

Buna göre OnePlus 15, ilk olarak 23 Ekim tarihinde tanıtılarak anavatanı Çin'de piyasaya sürülecek. Bunun ardından yeni cihaz 13 Kasım'da düzenlenecek büyük bir lansmanla küresel pazara açılacak. Öte yandan önümüzdeki günlerde markanın söylentilere konu olan tanıtım tarihini netleştireceği de söyleniyor.

OnePlus 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni telefon, 6.82 inç boyutundaki OnePlus 13'e kıyasla biraz daha küçük olan 6.78 inçlik bir ekrana sahip olacak. Cihaz kalınlığının 8.1 mm civarında, ağırlığının ise 211 ila 215 gram arasında olması bekleniyor. Renk seçenekleri arasında ise Kum Fırtınası (Titanyum), Siyah ve Mor tonları bulunuyor.

Kamera tarafında da önemli iyileştirmeler bekleniyor. Cihazın arka kamera kurulumunda 50 MP çözünürlüğünde ana kamera, 50 MP periskop telefoto kamera ve ultra geniş açılı çekimler için 50 MP'lik bir başka sensör yer alacak.

Bununla birlikte OnePlus 15, 7.300 mAh'lık pili ile markanın bugüne kadarki en büyük batarya kapasitesine sahip olan telefonu olacak. Yeni cihaz ayrıca hem 120W kablolu şarjı hem de 50W kablosuz şarjı destekleyecek.

Son olarak Android 16 ile kutudan çıkmasını beklediğimiz telefonun Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacağı, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı seçeneklerine sahip olacağı söyleniyor.

Peki siz OnePlus'ın yeni amiral gemisi telefonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihaz en iyi akıllı telefon modelleri listesine adını yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım.