165Hz Ekrana Sahip OnePlus 15'in Tanıtım Tarihi Açıklandı

OnePlus, yeni amiral gemisi telefon tanıtmaya hazırlanıyor. OnePlus 15 olarak isimlendirilen telefonun tanıtım tarihi açıklandı. Yapılan duyuruya göre telefon bu ayın sonunda tanıtılacak. Şık tasarıma sahip olan telefon çok güçlü işlemci, yüksek yenileme hızı, dev batarya ve yüksek şarj hızıyla birlikte gelecek.

OnePlus 15'in Tanıtım Tarihi

Uzun süredir merakla beklenen OnePlus 15, 27 Ekim 2025 tarihinde Çin'de tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisine ve 120Hz yenileme hızına sahip olan OnePlus 13, 2024 yılının ekim ayında duyurulmuştu.

OnePlus 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya Kapasitesi: 7.300 mAh

7.300 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 100W

100W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

50W Ekran Büyüklüğü: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz RAM: 16 GB

16 GB Arka Kamera: 50 MP OIS destekli ana + 50 MP ultra geniş açılı + 50 MP 3x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Telefon, bu işlemci sayesinde yüksek grafikli oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabilecek.

OnePlus 15, en az 7.300 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Telefon bu sayede hem uzun pil ömrü sunacak hem de kısa sürede şarj olabilecek. 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, 1.5K çözünürlük sunacak ve 165Hz yenileme hızı sunacak.

16 GB RAM'e sahip telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde 3x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto kamera yer alacak.