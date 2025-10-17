7.500 mAh Bataryalı Redmi K90 Pro Max'in Görüntüleri Paylaşıldı

Xiaomi'nin bütçe dostu yeni amiral gemisi Redmi K90 Pro Max'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Redmi K90 Pro Max'in görüntüleri paylaşıldı. Görseller, yeni telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi. Görüntülere göre telefon çok şık bir tasarım ile gelecek.

Redmi K90 Pro Max'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsellere baktığımızda Redmi K90 Pro Max'in arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde büyük bir kamera modülünün yer alacağını görüyoruz. Modülün üzerinde kameralar, LED flaş ve "Sound By Bose" logosu bulunacak. Bu logo, telefonun üst düzey bir ses deneyimi sunacağını gösteriyor.

Arka yüzeyde ayrıca Redmi logosu da yer alacak. Telefonun sağ tarafında ses ve güç butonları konumlanacak. İnce çerçevelere sahip ön yüzeyde bir adet kamera bulunacak. En iyi Xiaomi telefonlar arasına katılmaya hazırlanan telefonun birden fazla renk seçeneği sunup sunmayacağı henüz belli değil.

Redmi K90 Pro Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortay açıakn bilgilere göre telefon Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Redmi K90'da ise Snapdragon 8 Elite işlemcisinin yer alması bekleniyor.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelecek telefonda 7.500 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Dev batarya, tek şarjla bile telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlayacak. Xiaomi'nin bütçe dostu amiral gemisi modeli 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip Redmi K90 Pro Max, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak. Telefonun yenileme hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı fakat Redmi K80'de 6,67 inç ekran büyüklüğü ve 120Hz yenileme hızı, Redmi K80 Ultra'da ise 6,83 inç ekran büyüklüğü ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde 1/1.3 inç ana kamera ve periskop telefoto kamera yer alacak. Ana kameranın OIS desteği ile birlikte gelmesi bekleniyor. Ön kameranın ve periskop telefoto kamernanın kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı ise henüz belli değil.

Redmi K90 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi'nin yeni Android telefonu Redmi K90 Pro Max'in 4.000 yuan (23.573 TL) civarında bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair henüz resmî bir açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı bir fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim.

Redmi K90 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K90 Pro Max, 23 Ekim 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Redmi K80 ve Redmi K80 Pro, 2024 yılının kasım ayında, Redmi K80 Ultra ise 2025 yılının haziran ayında tanıtılmıştı.