En Güçlü İşlemciye Sahip OnePlus 15 Farklı Tasarımla Geliyor

Dünyanın en güçlü işlemcisine sahip OnePlus 15 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde telefonun Geekbench puanları ortaya çıkmıştı. Kısa süre önce ise OnePlus 15'in yeni görüntüsü sızdırıldı. Görsele göre tasarımda önemli bir değişikliğin altına imza atılacak.

OnePlus 15'in Tasarımı Ortaya Çıktı

Ortaya çıkan yeni görüntüye göre OnePlus 15'in arka yüzeyinde kare şeklinde bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka kamera tasarımı, iPhone 16 serisinde yer alan Pro ve Pro Max'e benziyor.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen OnePlus 13'te daire şeklinde bir kamera modülü bulunuyor. Bu telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut.

OnePlus 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıakn bilgilere göre telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunacak. Amiral gemisi işlemci iki adet 4.61 GHz hızında çalışan ana çekirdek ve altı adet 3.63 GHz hızında çalışan performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içerecek. Snadpragon 8 Elite 5 ayrıca 1.2 GHz hızında bir Adreno 840 GPU'ya sahip olacak.

16 GB RAM'e sahip telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde 3x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto kamera yer alacak.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek telefon 1.5K çözünürlük ve 165Hz ekran yenileme hızı sunacak. Telefonda 7000 mAh batarya kapasitesi ve 120W hızlı şarj teknolojisi bulunacak. Bu teknoloji, dev bataryanın bile çok kısa sürede şarj olmasını sağlayacak.

OnePlus 15 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 15'in 2025 yılının ekim ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Güçlü donanıma sahip olan OnePlus 13 ise geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.