vivo'dan 16 GB RAM'li Telefon Geliyor! Tanıtım Tarihi Açıklandı

vivo, güçlü donanıma sahip yeni telefonlar tanıtmaya hazırlanıyor. X300 ve X300 Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu. Yapılan duyuruya göre merakla beklenen X300 serisi önümüzdeki ay tanıtılacak. Tanıtımla birlikte yeni Android telefonların tüm özellikleri, fiyat etiketleri ve tasarımları belli olacak.

vivo X300 Serisinin Tanıtım Tarihi

vivo tarafından yapılan duyuruya göre X300 ve X300 Pro, 13 Ekim 2025 tarihinde tanıtılacak. X300 Ultra ve X300 FE'nin ise farklı bir tarihte tanıtılması bekleniyor. vivo X200 ve X200 Pro 14 Ekim 2024, X200 Ultra 21 Nisan 2024, X200 FE ise 23 Haziran 2025'te duyurulmuştu.

vivo X300'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefon gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. vivo X200'de bir adet 3.63 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 9400 işlemcisi tercih edilmişti.

6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Parmak izi sensörüyle birlikte gelecek telefonun 90W hızlı şarj teknolojisini desteklemesi bekleniyor. Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak.

Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek yer alabilir. Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak.

vivo X300 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre Telefon gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. vivo X200 Pro'da Dimensity 9400 işlemcisi tercih edilmişti. X300 Pro 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alabilir.

6500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Yüksek şarj hızı, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayacakken dev batarya ise uzun süreli kullanım imkânı sunacak. 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak.