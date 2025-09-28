vivo'dan 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! Görüntüleri Sızdırıldı

vivo v60e hakkında heyecan verici bir gelişme meydana geldi. Büyük bir merakla beklenen telefonun görüntüsü sızdırıldı. Bununla birlikte telefonun kamera özellikleri de ortaya çıktı. Bu sızıntı, cihaz hakkında daha önce ortaya çıkan bilgilerle birlikte önemli bir soru işaretini ortadan kaldırdı.

vivo v60e'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 7300

MediaTek Dimensity 7300 RAM: 8 GB ve 12 GB

8 GB ve 12 GB Dahili Depolama: 128 GB ve 256 GB

128 GB ve 256 GB Batarya Kapasitesi: 6500 mAh

6500 mAh Arka Kamera: 200 MP

200 MP Dayanıklılık: IP68 + IP69 sertifikası ve Diamond Shield Glass koruması

IP68 + IP69 sertifikası ve Diamond Shield Glass koruması Bağlantı: NFC desteği

Yeni sızdırılan bir görüntüye göre vivo v60e'nin arka tarafında OIS destekli 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Geçtiğimiz aylarda Türkiye fiyatı belli olan vivo v60'da ise sadece 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera yer aldığını belirtmek gerekiyor. Bu da cihazın v60'ı ana kamerası bakımından bir hayli geride bıraktığı anlamına geliyor.

Önceki sızıntılara göre telefon, gücünü MediaTek Dimensity 7300 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 dahil olmak üzere toplamda 8 çekirdek mevcut. Bu işlemci, vivo V50e'de de kullanılmıştı.

Cihaz, 6500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu, vivo v50e'nin 5600 mAh batarya kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda oldukça önemli bir artış anlamına geliyor. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde telefonunuzu şarj etmeden uzun bir süre boyunca kullanma imkânına sahip olacaksınız.

Cihazın 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile geleceği söyleniyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunacak. Kullanıcılar, bu depolama alanları arasında cihazda ne kadar çok dosya ve uygulama depolayacağına bağlı olarak seçim yapabilecek.

Cihaz, IP68 + IP69 sertifikasına sahip olacak. Bu da cihazın belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılık sunacağı anlamına geliyor. Ayrıyeten Diamond Shield Glass korumasına da sahip olacak. Dolayısıyla telefon daha güvenli hâle gelecek ve kafanızda herhangi bir soru işareti olmadan cihazı kullanmaya odaklanabileceksiniz. Bu arada NFC desteğine sahip olacağını ve 5 yıllık güvenlik güncellemesi ile üç büyük işletim sistemi güncellemesi alacağını da belirtelim.