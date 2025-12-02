OnePlus'ın 165Hz Ekranlı Telefonu Yolda! 1.5K Çözünürlüğe Sahip

OnePlus'ın tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı telefon modeli 15R ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtım tarihi duyurulan OnePlus 15R'nin bu kez ekran özellikleri belli oldu. Akıllı telefon, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

OnePlus 15R'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

Ekran Parlaklığı: 1.800 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Batarya: 8.000 mAh

Hızlı Şarj: 100W

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69 sertifikası

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera

Paylaşılan görsellere göre OnePlus 15R, 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Bütçe dostu amiral gemisi, 165Hz yenileme hızı ve 1.800 nit maksimum parlaklık sunacak. Merakla beklenen Android telefon ayrıca HDR10+ ve Dolby Vision teknolojilerini destekleyecek. Cihazda parmak izi sensörü de bulunacak.

OnePlus 15R, Rain Touch 2.0 desteği ile birlikte gelecek. Akıllı telefon, bu teknoloji sayesinde ekran ıslak olduğu zamanlarda bile rahatça kullanılabilecek. Bütçe dostu bir fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen cihazda 3.840 Hz PWM karartma ve donanım düzeyinde mavi ışık azaltma gibi özellikler de bulunacak.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz çekirdek ve altı adet 3.32GHz çekirdek olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içerecek. Çok şık bir tasarıma sahip olan OnePlus 13R'de ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi mevcut.

OnePlus 15R Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 15R, 17 Aralık 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber bütçe dostu amiral gemisi modelinin tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Akıllı telefon, siyah ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak. Güçlü donanımıyla öne çıkan OnePlus 13R, 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.