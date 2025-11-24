OnePlus'ın Çok Güçlü İşlemcili Telefonu Yolda! Tarih Açıklandı

OnePlus'ın merakla beklenen yeni akıllı telefonu 15R ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda OnePlus 15R'nin tanıtım tarihi belli oldu. Duyuruya göre akıllı telefon önümüzdeki ay tanıtılacak. Telefon çok güçlü işlemci, dev batarya ve hızlı şarj dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip olacak.

OnePlus 15R'nin Tanıtım Tarihi

Siyah ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak OnePlus 15R, 17 Aralık 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber bütçe dostu amiral gemisi modelinin tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Çok şık tasarıma ve güçlü donanıma sahip olan OnePlus 13R, 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

OnePlus 15R'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus 15R gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz çekirdek ve altı adet 3.32GHz çekirdek olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içerecek. OnePlus 13R'de ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi mevcut.

Akıllı telefonda 8.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, tek şarjla bile akıllı telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyacak. 15R ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

OnePlus 15R'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Akıllı telefon ayrıca IP69 sertifikasına sahip olacak. Bu sertifika, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.