OnePlus'tan Kompakt Amiral Gemisi Geliyor: 7000 mAh Bataryası Var!

OnePlus'ın yaklaşan yeni amiral gemisi modeli OnePlus 15'in yanında kompakt bir cihazla daha geleceği ortaya çıktı. Çin'de OnePlus 15T olarak adlandırılan bu telefonun küresel pazarda "15s" adlandırılmasıyla piyasaya sürüleceği söyleniyor.

Son olarak yeni OnePlus 15s'in bazı önemli özellikleri ortaya çıktı. Yeni telefon özellikle küçük boyutlu modeller tercih eden tüketiciler için büyük bir heyecan yaratabilir. Detaylar haberde.

OnePlus 15s'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Sızdırılan bilgilere göre yeni OnePlus 15s, 6.3 inç boyutunda, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan düz bir OLED ekrana sahip olacak. Yeni cihaz, OnePlus 15'e de güç verecek olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setiniden güç alacak.

Telefonun en dikkat çekici yeniliklerden biri ise pil kapasitesi olacak. Sızıntılara göre cihaz 7.000 mAh kapasiteli devasa bir bataryadan beslenecek. 15s'in nispeten kompakt bir boyuta sahip olduğu düşünüldüğünde bu pilin oldukça yeterli olduğu söylenebilir.

Yeni amiral gemisi cihazın kamera alanında da önemli yeniliklerle geleceği iddia ediliyor. OnePlus 13s'te bulunmayan ultra geniş açılı lensin bu cihazda yer alacağı ve üçlü bir kamera kurulumuna ev sahipliği yapacağı söyleniyor.

OnePlus 15s Ne Zaman Çıkacak?

İddialara göre OnePlus, yeni kompakt tasarımlı cihazını OnePlus 15'in ardından gelecek yıl nisan ila mayıs aylarında resmen tanıtacak. Telefonun benzer tarihlerde küresel pazara da açılması muhtemel.

Söz konusu sızıntılar, OnePlus 15s'in pazarda benzer özelliklere sahip olan Xiaomi 17 gibi diğer amiral gemisi modelleriyle rekabet edebileceğini gösteriyor. Ancak, OnePlus'ın bu güçlü özellikleri kompakt bir formda nasıl bir araya getireceği ve fiyatlandırma stratejisi hala merak konusu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.