OnePlus'tan 165Hz Ekranlı Amiral Gemisi Geliyor! Tasarımı Sızdırıldı

OnePlus 15T'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda OnePlus 15T'nin yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun tasarımı açıklığa kavuştu. Sızdırılan görsele göre yeni amiral gemisi çok şık bir görünüme sahip olacak. Telefon bunun yanı sıra çok güçlü donanımıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak.

OnePlus 15T'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görsele göre OnePlus 15T'nin arka yüzeyinde büyük bir modül bulunacak. Dikdörtgen şeklindeki bu modül üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Kameralar dikey olarak konumlanacak. Arka yüzyede OnePlus logosu da bulunacak. Telefonun yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak.

OnePlus 15T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Depolama: 256 GB / 512 GB / 1TB

256 GB / 512 GB / 1TB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Ana Kamera: 50 MP Sony Lytia 700 (OIS destekli)

50 MP Sony Lytia 700 (OIS destekli) Telefoto Kamera: 50 MP Samsung ISOCELL JN5 (f/2.8 diyafram açıklığı)

50 MP Samsung ISOCELL JN5 (f/2.8 diyafram açıklığı) Batarya: Yaklaşık 7500 mAh

Yaklaşık 7500 mAh Hızlı Şarj: 100W

İddiaya göre akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony Lytia 700 ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram açıklığına sahip Samsung ISOCELL JN5 telefoto kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Telefon ayrıca 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak.

OnePlus 15T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus 13T için 3 bin 399 yuan (21 bin 560 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Serinin yeni modeli OnePlus 15T'nin tahmini fiyatı ise 3 bin 600 yuan (22 bin 835 TL) civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefon farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabilir.

OnePlus 15T Ne Zaman Çıkacak?

OnePlus 15T'nin 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla beraber telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Türkiye'de OnePlus marka birçok telefon şu anda satılıyor ancak OnePlus 13T satılmıyor. Dolayısıyla OnePlus 15T'nin de Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. Konuya adir resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Sızdırılan görsel göz önünde bulundurulduğunda OnePlus 15T'nin tasarımını çok beğendiğimi söyleyebilirim. Telefon şık tasarımın yanı sıra çok güçlü işlemci, yüksek şarj hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak. Böylece hem yüksek grafikli mobil oyunlarda hem de günlük kullanımda üst düzey bir deneyi elde edilecek.