100W Hızlı Şarja Sahip Bütçe Dostu Telefon Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

POCO X8 Pro'ya dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde TDRA sertifikası alan POCO X8 Pro'nun bu kez işlemcisi sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemci bulunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dâhil birçok özelliğe de sahip olacak.

POCO X8 Pro'da Hangi İşlemci Bulunacak?

POCO X8 Pro'da MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8500 Ultra işlemcisi yer alacak. Bu güçlü işlemcide bir adet 3.4 GHz Cortex-A725, üç adet 3.2 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.2 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Bu işlemci, Call of Duty Mobile, Mobile Legends ve PUBG Mobile dahil olmak üzere popüler pek çok oyun için yeterli performans sunuyor.

Serinin bir önceki modeli olan POCO X7 Pro'da Dimensity 8400 Ultra işlemcisi tercih edilmişti. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

POCO X8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 8500 Ultra

MediaTek Dimensity 8500 Ultra GPU: Mali-G720 MC8

Mali-G720 MC8 Hızlı Şarj: 100W

100W Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 2000 nit

2000 nit Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 / IP69 / IP69K sertifikaları

IP68 / IP69 / IP69K sertifikaları Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonun ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2000 nit maksimum parlaklık sunacak. X7 Pro'da ise 6,67 inç ekran büyüklüğü, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı mevcut.

POCO X8 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO X8 Pro'nun 2026 yılının ilk yarısında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de şu anda POCO X7 serisi satılıyor. Dolayısıyla POCO X8 serisinin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. İddiaay göre X8 Pro, siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak.

POCO X8 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO X7 Pro, Türkiye'de 22.999 TL ile satışa sunulmuştu. X8 Pro'nun X7 Pro'dan daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini fiyatı ortalama olarak 24.000 TL ile 27.000 TL aralığında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefon farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan bu özelliklere göre POCO X8 Pro'nun fiyat performans konusunda oldukça iddialı olacağını söyleyebilirim. Akıllı telefon dev bataryadan yüksek şarj hızına, güçlü işlemciden yüksek yenileme hızına kadar birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek ve böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. 100W hızlı şarj ise telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Dimensity 8500 Ultra sayesinde sorunsuz bir oyun deneyimi elde edilecek. 120Hz yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi sunacak.