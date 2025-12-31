200 MP Kameralı Amiral Gemisi Yolda! Fotoğraf Makinesini Unutturacak

OnePlus, yeni bir amiral gemisi üzerinde çalışıyor. OnePlus 16 olarak adlandırılan akıllı telefonun kamera özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, yüksek çözünürlüklü kamera ile bilrikte gelecek. Android telefon kameranın yanı sıra güçlü işlemci dahil birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

OnePlus 16'nın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

OnePlus 16'nın 200 megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olacağı iddia edildi. Bu kameranın ana kamera mı yoksa periskop telefoto mu olacağı henüz belli değil. Diğer kameraların çözünürlüğüne dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Muhtemelen arka yüzeydeki diğer iki kamera 50 megapiksel çözünürlüğünde olacaktır.

OnePlus 15'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip Sony IMX906 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram açıklığına sahip S5KJN5 telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı OV50D kamera tercih edilmişti.

Yeni amiral gemisinin kamera tarafında DetailMax Engine yer alacak. Bu teknoloji, gelişmiş yazılım desteğiyle birlikte kamera algoritmalarını optimize ederek daha net ve daha canlı görüntüler elde edilmesini sağlayacak. Böylece fotoğraf çekiminde ve video kaydında üst düzey bir deneyim elde edilecek.

Telefonun 8K, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilmesi bekleniyor. OnePlus 16'nın ön kamerasına dair bir detay henüz paylaşılmadı. Serinin önceki modelinde 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip Sony IMX709 kamera bulunuyor. Yeni telefonda da 32 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera görebiliriz.

OnePlus 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 16'nın 2026 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz belli değil. Çok şık bir tasarıma ve güçlü donanıma sahip olan OnePlus 15, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.