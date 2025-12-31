Xiaomi'nin Yeni Telefonu Çok Hızlı Şarj Olacak! Dev Bataryası Var

Ucuz amiral gemisi telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı Redmi Turbo 5 Pro, bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Bununla birlikte akıllı telefonun şarj hızı belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre Android telefon, kısa sürede şarj oalbilecek.

Redmi Turbo 5 Pro'nun Şarj Hızı Ortaya Çıktı

Redmi Turbo 5 Pro, 2602BRT18C model numarasıyla beraber 3C sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Bu sertifika, akıllı telefonun 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceğini gözler önüne serdi. Hızlı şarj teknolojisi, bütçe dostu amiral gemisinin kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

Redmi Turbo 5 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: MediaTek Dimensity 9 serisi

MediaTek Dimensity 9 serisi Batarya: Yaklaşık 9.000 mAh

Yaklaşık 9.000 mAh Şarj Hızı: 100W

100W Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Android 16 tabanlı HyperOS 3 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/69

IP68/69 Güvenlik: Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü

İddiaya göre Redmi Turbo 5 Pro, yaklaşık 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağalyacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Redmi Turbo 4 Pro'da 7.550 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Dolayısıyla batarya tarafında önemli bir artış yaşanacak.

Akıllı telefon gücünü MediaTek'in Dimensity 9 serisi bir işlemcisinden alacak. Bu işlemcinin Dimensity 9500 mü yoksa 9500+ mı olacağı henüz belli değil. Serinin bir önceki modeli olan Redmi Turbo 4 Pro'da ise bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snapdragon 8s Gen 4 mevcut.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelecek akıllı telefonun ekranı 1.5K çözünürlük sunacak. Telefonda ayrıca IP68/69 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, Redmi Turbo 5 Pro'nun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Cihazda ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü de yer alacak.