OnePlus Ace 5 Ultra ve Racing, Dev Bataryası ve Depo Alanıyla Sahaya İniyor

OnePlus, bu ay sonunda tanıtacağı Ace 5 Ultra (Extreme Edition) ve Ace 5 Racing Edition ile görücüye çıkıyor. Çin'in TENAA veri tabanında ortaya çıkan bilgilere göre cihazlar PLF110 ve PLC110 model numaralarıyla listelendi. Her iki telefon da MediaTek'in en üst seviye yongalarıyla donatılmış ve büyük bataryalarıyla dikkat çekiyorlar.

One Plus Ace 5 Ultra Özellikleri

Ace 5 Ultra modeli 6.83 inç büyüklüğünde, 2800 x 1272 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED bir ekranla geliyor. Gücünü 3.73 GHz hızında çalışan Dimensity 9400 Plus işlemciden alacak olan cihaz, 3.300 mAh kapasiteli çift hücreli batarya sistemiyle toplamda yaklaşık 7.000 mAh güç sunuyor.

Arka tarafta 50 MP + 8 MP çift kamera kurulumu yer alırken, ön tarafta 16 MP'lik bir kamera kullanıcıları karşılayacak. Parmak izi okuyucu ekranın altına yerleştirilmiş ve cihazda ayrıca kızılötesi sensör de bulunuyor. Boyutları 163.41 x 77.04 x 8.10 mm, ağırlığı ise 206 gram.

Ace 5 Racing Edition Özellikleri

Ace 5 Racing Edition ise 6.77 inçlik, 2392 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED ekranla geliyor. Bu modelde Dimensity 9400e yonga seti kullanılmış ve işlemci hızı 3.4 GHz. Batarya kapasitesi ise 6.930 mAh olarak belirtilmiş, bu da tipik değeriyle yine 7.000 mAh seviyesine denk geliyor.

Kamera tarafında 50 MP + 2 MP arka kombinasyonuna 16 MP'lik selfie kamerası eşlik ediyor. Parmak izi sensörü ekran içinde yer alırken, bu modelde de kızılötesi sensör mevcut. Telefonun ölçüleri 163.58 x 76.02 x 8.27 mm, ağırlığı ise 199 gram.

100W Hızlı Şarj ve Bellek Seçenekleri

Her iki cihazda da "Plus Key" olarak bilinen özel kısayol tuşu bulunuyor. Ayrıca 100W hızlı şarj desteği de sunuluyor. Ace 5 Racing modeli "Wilderness Green", "White" ve "Rock Black" renkleriyle satışa çıkacak. Ultra modelde ise "Breeze Blue", "Titanium" ve "Phantom Black" seçenekleri var.

Bellek seçenekleri şöyle:

12 GB + 256 GB

12 GB + 512 GB

16 GB + 256 GB

16 GB + 512 GB

Ultra modelde ise bu seçeneklere ek olarak 16 GB + 1 TB'lık bir versiyon daha bulunuyor.

Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Fiyat ve çıkış tarihi gibi detaylar 27 Mayıs'taki lansman sonrası netleşecek.