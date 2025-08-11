OnePlus'ın Yeni Telefonu İnsan Gözüyle Yarışacak: 165 Hz Yenileme Hızına Sahip!

Çinli teknoloji devi OnePlus, akıllı telefon pazarında sınırları zorlamaya devam ediyor. Gelen son haberlere göre şirket, şirket yüksek yenileme hızına sahip bir cihaz üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. OnePlus Ace 6 adıyla piyasaya sürülmesi beklenen telefonun teknik detayları kısa bir süre önce gündeme geldi. İşte detaylar!

OnePlus Ace 6'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Orta segmentte rekabet edecek yeni OnePlus ACE 6'nın rakiplerinden sıyrılmasını sağlayan en önemli özelliği 165 Hz gibi oldukça yüksek bir yenileme hızı sunan bir ekrana ev sahipliği yapması. Ortaya çıkan raporlara göre, bu ekran daha iyi tepki süresi için geliştirilmiş bir dokunmatik entegre teknolojisini bünyesinde barındıracak. Cihazın bu panel sayesinde aynı zamanda 1.5K çözünürlük sunacağı da belirtiliyor.

Ekran teknolojisi dışında diğer özellikleri henüz netlik kazanmayan OnePlus Ace 6'nın Snapdragon 8 serisinden bir işlemci ile birlikte gelmesi muhtemel. Bununla birlikte cihazın dayanıklılık için metal bir çerçeve üzerine tasarlanacağı söyleniyor. Aynı zamanda telefonun ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü ve su ve toz direncini kanıtlayan IP68 sertifikasına da sahip olacağı ortaya atılan iddialar arasında.

Bundan birkaç hafta öncesinde Xiaomi'nin alt markalarından Redmi'nin de 165 Hz yenileme hızına sahip bir telefonu piyasaya sürmek için hazırlandığı ortaya çıkmıştı. Eğer iddialar doğruysa OnePlus Ace 6 ile muhtemelen benzer bir dönemde satışa sunulacak yeni bir Redmi cihazının bu alanda rekabet ettiğine tanık olabiliriz. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.