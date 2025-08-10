Redmi Oyuncu Monitörlerine Kafa Tutuyor: 165 Hz Ekranlı Telefon Yolda

Son dönemde telefonlardan tabletlere, bilgisayarlardan akıllı saatlere kadar pek çok cihazın ekran teknolojilerinde büyük atılımlar yaşandı. Özellikle yenileme hızı konusunda, geçmişe kıyasla çok daha iddialı ekranlara sahip telefonlar görüyoruz. Son olarak, Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin de bu alanda yeni çalışmalara imza attığı ortaya çıktı.

Gelen son haberlere göre Redmi, kısa bir süre önce 165 Hz ekranlı telefon projesi için çalışmalara başladı. Şirketin bu ekran yenileme hızına ulaşmak amacıyla kapsamlı testler yürüttüğü bildiriliyor. İşte detaylar!

Redmi ve OnePlus, 165 Hz Ekranlı Telefon ve Tablet Geliştirmeye Başladı

Sektörel kaynaklardan gelen bilgilere göre, Redmi'nin yüksek yenileme hızlı telefon projesi aslında OnePlus'tan ilham alıyor. Nitekim ilk olarak OnePlus'ın 165 Hertz (Hz) yenileme hızını telefon ve tablerinde test etmeye başladığı, daha sonrasında ise Redmi'nin de bu teknolojiyi yeni telefonlarında sunmaya karar verdiği söyleniyor.

Mevcut tabloda iki firmanın da hedefi 165 Hz'lik yenileme hızlarıyla oyuncuları cezbetmek olabilir. Zira her iki üreticinin piyasaya sürdüğü bazı telefon ve tabletlerinde halihazırda 144 Hz yenileme hızı sunduğunu biliyoruz. Pek çok analist, markaların aslında gayet yeterli olan bu yenileme hızını 165 Hz'ye çıkartarak daha oyun odaklı bir kitlenin dikkatini çekmeyi amaçladığı öne sürüyor.

Redmi ve OnePlus tarafından eş zamanlı olarak geliştirilen 165 Hz ekranlı telefon ve tablerin ne zaman piyasaya sürüleceğini henüz bilmiyoruz. Ancak ikilinin başlattığı bu yeni çalışmalar, yakında Çinli üreticiler genelinde yüksek yenileme hızına sahip telefonların öne çıkacağı yeni bir trendin başlangıcı olabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Redmi ve OnePlus telefon ve tablerinde 165 Hz yenileme hızı sunabilir mi? Yorumlarda buluşalım...