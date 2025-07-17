OnePlus'tan Sıra Dışı Özelliğe Sahip Şarj Kablosu! Fiyatı Şaşırttı

Geçtiğimiz haftalarda 7000 mAh bataryalı ucuz telefon Nord CE 5'i duyuran OnePlus, sıra dışı bir özelliğe sahip şarj kablosu tanıttı. OnePlus 2-in-1 SUPERVOOC olarak isimlendirilen kablo hem telefonu hem de akıllı saati şarj ederek büyük bir kolaylık sağlıyor.

İki Cihazı Aynı Anda Şarj Eden Kablo Tanıtıldı

OnePlus, özellikle sık sık seyahat edenler için ideal bir çözüm sunan şarj kablosu satışa sundu. Karmaşıklığa son veren ürün hem akıllı saati hem de telefonu aynı anda şarj edebiliyor. Kablo 1.2 metre uzunluğunda. Bu hem kullanım esnekliği sunuyor hem de taşıma kolaylığı sağlıyor.

29,99 dolar (1.208 TL) fiyat etiketine sahip olan OnePlus 2-in-1 SUPERVOOC, yalnızca telefonu şarj etmek için kullanıldığında 80W hızlı şarj desteği sunuyor. Hem telefon hem de akıllı saat aynı anda şarj edildiğinde akıllı telefon için 67W, akıllı saat için 10W şarj desteği sağlıyor.

Kablonun bir ucunda standart USB-A, diğer ucunda ise USB-C bulunuyor. Kabloda ayrıca OnePlus akıllı saatler için özel olarak tasarlanmış manyetik bir konektör bulunuyor. Akıllı saat bu konektöre kolayca takılabiliyor ve seyahat esnasında ayrı bir şarj cihazı taşıma ihtiyacı ortadan kalkıyor.

Söz konusu şarj kablosunun OnePlus Watch 2, OnePlus Watch 2R ve OnePlus Watch 3 ile uyumlu olduğu belirtildi. Kabloda ayrıca E-marker isimli akıllı çip de mevcut. Bu çip, aşırı yüklenmeye karşı koruma sunuyor ve istikrarlı güç iletimi sağlıyor. Böylece cihazlar güvenli şekilde şarj oluyor.