OnePlus'tan 16 GB RAM'li Telefon Geliyor! 165Hz Ekran ve Dahası

OnePlus'ın tanıtmaya hazırlandığı yeni telefonu Ace 6'nın özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgliere göre telefon yüksek yenileme hızı, dev batarya, çok güçlü işlemci, yüksek şarj hızı ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak. Telefon ayrıca gümüş, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak.

OnePlus Ace 6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 7.800 mAh

7.800 mAh Hızlı Şarj: 120W

120W Ekran Büyüklüğü: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K+

1.5K+ Ekran Yenileme Hızı: 165 Hz

165 Hz Ekran Parlaklığı: 1.800 nit

1.800 nit Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite GPU: Adreno 830

Adreno 830 RAM: 16 GB'a kadar LPDDR5X

16 GB'a kadar LPDDR5X Depolama: 1 TB'a kadar UFS 4.1

1 TB'a kadar UFS 4.1 Su ve Toz Dayanıklılığı: IP65 Sertifikası

Ortaya çıkan bilgliere göre 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OnePlus Ace 6 1.5K+ çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 1.800 nit maksimum parlaklık sunacak. Telefon ayrıca Dolby Vision, HDR Vivid ve HDR10+ teknolojilerini de destekleyecek. Böylece daha iyi bir ekran deneyimi elde edilecek.

Telefonda Adreno 830 GPU ve Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus Ace 5 Racing'de sekiz çekirdekli Dimensity 9400e işlemcisi tercih edilmişti.

Telefonda 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM, 1 TB'a kadar UFS 4.1 depolama seçenekleri bulunacak. 7.800 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu sayede telefon hem uzun süre boyunca kullanılabilecek hem de kısa sürede şarj olabilecek. Bu da genel telefon kullanım deneyimini doğrudan olumlu yönde etkileyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamear yer alacak. Çift hoparlöre sahip telefonda ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü bulunacak. Ace 6 ayrıca IP65 sertifikasına sahip olacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

OnePlus Ace 6'nın Tanıtım Tarihi

OnePlus Ace 6, OnePlus 15 ile birlikte 27 Ekim 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonların tüm özellikleri, tasarımları ve fiyat etiketleri belli olacak. Sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisine sahip olan OnePlus 13, 2024 yılının ekim ayında, OnePlus Ace 5 ise 2024 yılının aralık ayında duyurulmuştu.