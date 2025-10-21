Samsung'un Ucuz Telefonu One UI 8 Güncellemesi Aldı
Samsung'un uygun fiyatlı telefonu Galaxy A73 Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesine kavuştu. İşte güncellemeye dair merak edilen ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung Galaxy A73, One UI 8 güncellemesine kavuştu.
- Büyük işletim sistemi güncellemesi 2.5 GB dosya boyutuna sahip.
- Güncelleme yapılabilmesi için ayarlar sayfasındaki "Yazılım Güncellemesi" kategorisine girilmesi ve "indir ve yükle" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor.
Samsung'un One UI 8 güncellemesi hızla yayılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda pek çok akıllı telefon ve tablet modeline gelen bu büyük güncelleme, kısa süre önce Samsung Galaxy A73 için de yayınlandı. ununla birlikte uygun fiyatlı akıllı telefon, Samsung'un en güncel yazılımına sahip oldu.
Samsung Galaxy A73 Android 16 Tabanlı One UI 8 Güncellemesi Aldı
Samsung Galaxy A73, 2022 yılında dört büyük Android güncellemesi garantisiyle piyasaya sürülmüştü. Android 12 işletim sistemi ile kutudan çıkan telefon, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesine kavuştu. Dolayısıyla bu güncelleme, telefonun aldığı son büyük işletim sistemi güncellemesi oldu.
A736BXXUAGYJ1 sürüm numarasına sahip olan güncellemenin yapılabilmesi için ilk olarak ayarlar menüsünde yer alan "Yazılım Güncellemesi" kategorisine girilmesi ve ardından "indir ve yükle" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Bu adımın uygulanması hâlinde güncelleme işlemi gerçekleşecektir.
Çeşitli yenilikler ve güvenlik yamalarını içeren güncelleme 2.5 GB dosya boyutuna sahip. Tayland, Filipinler ve Vietnam'da bulunan kullanıcılar için yayınlanan güncellemenin çok yakında diğer üllkelere de sunulması bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda Samsung Galaxy A54 ve Samsung Galaxy A36 dahil olmak üzere pek çok cihaza One UI 8 gelmişti.
Samsung Galaxy A73 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED Plus
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 393 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 778G 5G
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 108 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS
- Ön Kamera: 32 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS
- Suya Dayanıklılık: IP67
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Kablolu Şarj: 25W
- Ağırlık: 181 gram
- Kalınlık: 7,6 mm
Çok şık bir tasarıma sahip olan Samsung Galaxy A73'te Adreno 642L GPU ve Snapdragon 778G işlemcisi yer alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 2.4 GHz Cortex-A78, üç adet 2.2 GHz Cortex-A78, dört adet 1.9 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.