Samsung'un Ucuz Telefonu One UI 8 Güncellemesi Aldı

Samsung'un One UI 8 güncellemesi hızla yayılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda pek çok akıllı telefon ve tablet modeline gelen bu büyük güncelleme, kısa süre önce Samsung Galaxy A73 için de yayınlandı. ununla birlikte uygun fiyatlı akıllı telefon, Samsung'un en güncel yazılımına sahip oldu.

Samsung Galaxy A73 Android 16 Tabanlı One UI 8 Güncellemesi Aldı

Samsung Galaxy A73, 2022 yılında dört büyük Android güncellemesi garantisiyle piyasaya sürülmüştü. Android 12 işletim sistemi ile kutudan çıkan telefon, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesine kavuştu. Dolayısıyla bu güncelleme, telefonun aldığı son büyük işletim sistemi güncellemesi oldu.

A736BXXUAGYJ1 sürüm numarasına sahip olan güncellemenin yapılabilmesi için ilk olarak ayarlar menüsünde yer alan "Yazılım Güncellemesi" kategorisine girilmesi ve ardından "indir ve yükle" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Bu adımın uygulanması hâlinde güncelleme işlemi gerçekleşecektir.

Çeşitli yenilikler ve güvenlik yamalarını içeren güncelleme 2.5 GB dosya boyutuna sahip. Tayland, Filipinler ve Vietnam'da bulunan kullanıcılar için yayınlanan güncellemenin çok yakında diğer üllkelere de sunulması bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda Samsung Galaxy A54 ve Samsung Galaxy A36 dahil olmak üzere pek çok cihaza One UI 8 gelmişti.

Samsung Galaxy A73 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : Super AMOLED Plus

: Super AMOLED Plus Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 393 PPI

: Yaklaşık 393 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Snapdragon 778G 5G

: Snapdragon 778G 5G RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 108 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP

: 108 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Ön Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS Suya Dayanıklılık : IP67

: IP67 Batarya Kapasitesi : 5000 mAh

: 5000 mAh Kablolu Şarj : 25W

: 25W Ağırlık : 181 gram

: 181 gram Kalınlık: 7,6 mm

Çok şık bir tasarıma sahip olan Samsung Galaxy A73'te Adreno 642L GPU ve Snapdragon 778G işlemcisi yer alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 2.4 GHz Cortex-A78, üç adet 2.2 GHz Cortex-A78, dört adet 1.9 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.