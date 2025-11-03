OnePlus'tan 165Hz Ekranlı Telefon Geliyor! 8.000 mAh Bataryası Var

OnePlus'ın tanıtmaya hazırlandığı Ace 6 Turbo isimli yeni telefon ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Ace 6 Turbo'nun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon yüksek yenileme hızı, dev batarya, güçlü işlemci ve OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

OnePlus Ace 6 Turbo'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Batarya: 8.000 mAh

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus Ace 6 Turbo, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Metal orta çerçeve ile birlikte gelecek telefonda ultrasonik parmak izi sensörü yer alacak. Ekran altına entegre edilecek bu sensör, hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak.

Telefon gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilecek bu işlemcinin bir adet 3.8GHz hızında çalışan Prime çekirdek ve yedi adet 3.32 GHz hızında çalışan performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içermesi bekleniyor. OnePlus Ace 6'da Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

OnePlus'ın yeni Android telefonu Ace 6 Turbo'da 8.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, tek şarjla bile telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak Ace 6'da 120W hızlı şarj teknolojisinin yer aldığını belirtelim. Yeni telefonda da benzer bir şarj hızı görebiliriz.

OnePlus Ace 6 Turbo Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Ace 6 Turbo'nun 2025 yılının kasım veya aralık ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Konuya dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu sebepten ötürü telefon farklı bir tarihte de tanıtılabilir. OnePlus 13, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.