OnePlus'tan Çift Ekranlı Telefon Geliyor: Lansman Tarihi Şaşırttı

OnePlus çift ekranlı telefon duyuracak mı? OnePlus, Samsung'un Galaxy Unpacked lansmanıyla aynı tarihde çift ekranlı bir cihaz duyuracağını "iddia etti". Sosyal medyadan yayınlanan videoda, katlanır ekranlı akıllı telefon yerine çift ekranlı cihaz yer alıyor.

OnePlus'ın elinde yeni bir tasarım var: Samsung'un katlanabilir Fold serisi odaklı Galaxy Unpacked etkinliğinin öncesinde OnePlus, katlama cihazlardaki yeni kozunu göstermek için sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir video paylaştı.

OnePlus'ın çift ekranlı telefonu gerçek değil mi?

İlk bakışta OnePlus, yaklaşmakta olan Samsung Galaxy Z Fold 3'e meydan okumak için katlanabilir piyasaya sürmeye hazırlanıyor gibi görünüyordu. Ancak yayınlanan videodaki cihaza daha yakından bakıldığında ortasında boşluk olduğu görülüyor. Bu nedenle muhtemelen iki akıllı telefona veya en azından çift ekranlı bir modele bakıyoruz.

Cihazın gerçek olduğunu varsayarsak bu iki ekran arasında çok az boşluğa sahip olan Microsoft Surface Duo'ya benzemiyor. Aslında OnePlus'ın ayrı bir çift ekran aksesuarı ile piyasaya sürülen LG Velvet gibi LG telefonlarını takip ettiği düşünülüyor. Yani bu video çift ekranlı bir akıllı telefon yerine, aksesuar lansmanına işaret de olabilir.

Tabii ki diğer seçenek, Samsung'u kızdırmanın ve dikkatlerin bir kısmını katlanabilir Fold lansmanından uzaklaştırma isteği de olabilir. Telefonun reklam videosu, Galaxy temalı bir arka plan gösteriyor ve OnePlus lansmanının, Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliğiyle aynı zamanda, 11 Ağustos 17.00'da olarak belirlendiğini söylüyor.

OnePlus'ın ana şirketi olan Oppo'nun yakın zamanda çift ekranlı bir telefonun patentini aldığını belirtmekte fayda var. Şimdilik kesin olarak bilmesek de bu video muhtemelen bir şaka ve OnePlus, Samsung'un lansmanına rağmen biraz eğlenmek istiyor.

Galaxy Unpacked'da neler duyurulacak?

Unpacked, bir süredir Samsung tarafından gelenek haline getirildi. Şirket, genellikle yaz aylarında düzenlediği konferans tarzı etkinlikle yeni ürünlerin tanıtır olmuştu. Geleneği sürdürme kararı alan Güney Koreli teknoloji devi, 2021'de de benzer bir yol izleyeceğinin sinyallerini çok önceden vermişti.

Samsung Unpaced 2021 tanıtılan ürünler arasında ise birçok yeni telefon modeli olması bekleniyor. Özellikle şirketin, katlanabilir ekranlı modellerine yenilerini ekleyeceği ve bu modellerini güçlendireceği tahmin ediliyor. Bu yazımızda Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulacak cihazların listesini bulabilirsiniz.