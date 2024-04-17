OnePlus'ın Yeni Katlanabilir Telefonu Ortalığı Karıştıracak: Üstelik Daha Ucuz Olacak!

Geçen sene ilk katlanabilir telefonuyla birlikte pazara bomba gibi bir giriş yapan OnePlus'ın, yeni bir katlanabilir model üzerinde çalıştığına dair iddialar dolaşıyor. 2023'te OnePlus Open modeliyle Samsung'a rakip olacağı söylenen telefon modeli, çıkışından bir süre sonra hiç konuşulmamaya başladı.

Markanın üzerinde çalıştığı yeni katlanabilir modelin Flip olacağı yönündeki söylentiler, bu sefer cihazın Samsung Galaxy Z Flip serisiyle rekabete gireceğine işaret ediyor. Katlanabilir telefon modellerinde nadir bulunan özelliklere sahip olacağı söylenen cihaz, şimdiden gündeme gelmeye başladı.

OnePlus'tan Yeni Katlanabilir Telefon Geliyor

Katlanabilir telefon modellerinin son dönemde pazardaki hakimiyeti göz önünde bulundurulduğunda, yüksek fiyatların da kullanıcıyı zorladığı görülüyor. OnePlus da daha uygun fiyatlı ve özellikleri çok daha iyi bir cihaz üzerinde çalışma kararı aldı.

OnePlus Flip'in telefoto lens ile geleceğine dair iddialar dolaşıyor. Eğer bu iddialar doğruysa marka, katlanabilir telefon pazarında kendine çok önemli bir yer açacak ve rakiplerinden farklı olacaktır. Şu an bu özellik sadece OPPO Find N3 Flip modelinde bulunuyor.

OnePlus Open her ne kadar sessiz sedasız bir şekilde bir başarı yakaladıysa, OnePlus Flip'in de uygun fiyatlı bir şekilde pazara girmesi teknoloji devi rakiplerini geri plana atmasını sağlayabilir.

Henüz söylentilerden ibaret olan bu durumun bu yıl içerisinde gelmesi pek mümkün görünmese de hiç belli olmayacağını da söylemek gerek. Belki de marka şu an arka planda bu proje üzerinde çalışmalarını sürdürüyor olabilir.

Öte yandan OPPO ve vivo gibi akıllı telefon pazarında ideal bir konuma sahip ve yükseliş gösteren markalar da katlanabilir telefon alanında geri planda kaldılar. Ancak bu durum tamamen değişebilir. Pazarı uygun fiyatlı katlanabilir telefonların domine etmeye başlaması bu dönemde çok da şaşırtıcı olmaz.