OnePlus Kapanıyor mu? Resmi Açıklama Nihayet Geldi

OnePlus, faaliyetlerine son vereceği yönündeki iddialara ilişkin resmi bir açıklama yayınladı. 2013 yılında kurulan ve ürettiği "amiral gemisi katili" telefonlarla beğeni toplayan markanın, operasyonlarını durdurarak Oppo'nun çatısı altında varlığını sürdüreceği öne sürülmüştü. Bu söylentiler kullanıcılar arasında endişe yaratırken, şirket yetkililerinden konuya açıklık getiren bir duyuru geldi.

OnePlus CEO'sundan "Kapanıyor" İddialarına Yanıt

Geçtiğimiz hafta OnePlus'ın akıllı telefon pazarından çekileceğine dair iddialar gündeme geldi. Yayınlanan bir rapor ile şirketin pazar payının düştüğü, ekiplerin küçültüldüğü ve bazı ürün lansmanlarının iptal edildiği öne sürüldü. Ayrıca Oppo'nun, zor günler geçiren şirketi bünyesine katacağı ve OnePlus'ın artık bağımsız bir marka vasfını yitireceği iddia edildi.

Söylentilerin ardından OnePlus Hindistan CEO'su Robin Liu, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu raporların "asılsız" olduğunu ve operasyonların normal seyrinde devam ettiğini belirtti. Böylelikle OnePlus "kapanıyor" iddialarının gerçek olmadığı da kesinleşti.

Ancak OnePlus cephesinde işler pek de yolunda gitmiyor. Bir zamanlar kısıtlı imkanlarla büyük başarılara imza atan şirket, son birkaç yıldır hızla kan kaybediyor. Özellikle Kuzey Amerika pazarından gelen haberler hiç iç açıcı değil. Bu düşüşün en büyük nedeni ise değişen strateji. Hepimizin bildiği o eski OnePlus'ı zirveye taşıyan şey "amiral gemisi katili" imajıydı.

Dev markaların sunduğu özellikleri yarı fiyatına sunan şirket, fiyat/performansın kralı olarak biliniyordu. Günümüzde amiral gemisi modellerin fiyatlarının artması ve uygun fiyatlı telefonların ürün yelpazesine eklenmesi, OnePlus'ı özel kılan niteliklerin kaybolmasına yol açtı.

Giderek daha az insanın OnePlus'ı tercih etmesine neden olan bu süreç, şirketi bugünkü duruma getirdi. OnePlus'ın durumu tersine çevirmek için ne yapacağı ise şimdilik belirsiz. Şirketin toparlanma dönemine kadar ABD gibi bazı pazarlardan çekilebileceği de iddialar arasında.