OnePlus'ın Fiyat Performans Telefonu Yolda! Şarj Hızları Belli Oldu

OnePlus'ın yeni akıllı telefonu N6 için geri sayım resmen başladı. Modelin daha önce Geekbench test sonuçları, bataryası ve tasarımı paylaşılmıştı. Son gelişmeler ise cihazın şarj hızlarını gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

OnePlus N6 Kaç W Hızında Şarj Olacak?

OnePlus'ın Amazon ve OnePlus Hindistan sayfaları üzerinden yaptığı paylaşıma göre yaklaşan N6 modeli 45W hızlarında şarj olacak. Hatta bu paylaşımlarda akıllı telefonun sadece 5 dakikalık şarjla 1.7 saate kadar YouTube videoları izleme imkanı sunacağını görüyoruz. Ek olarak son paylaşımda cihazın pil kapasitesine değinilmese de geçmiş paylaşımlarda cihazın 8.000 mAh'lik bir pile sahip olacağı açıklanmıştı.

Maalesef OnePlus N6'nın bir selefi yok. Bu nedenle şarj hızlarını ve batarya kapasitelerini tam olarak karşılaştıramıyoruz. Ancak burada markanın diğer modellerini baz alabiliriz. Örneğin, OnePlus Nord 6'da 7.500 mAh batarya kapasitesi ve 80W şarj desteği bulunuyordu. OnePlus Nord CE 6'da ise 8.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W şarj hızları tercih edilmişti. Yani yeni modelin bataryası kullanıcıları memnun etse de şarj hızlarında diğer modellerin gerisinde kalabilir.

OnePlus N6 Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

Batarya Kapasitesi: 8.000 mAh

Şarj Hızı: 45W

RAM: 6 GB (Başka seçenekler de olabilir)

İşletim Sistemi: Android 16

OnePlus N6 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus'ın daha önce yaptığı paylaşıma göre N6 modeli 30 Haziran'da düzenlenecek bir etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ek olarak Çinli marka ülkemizde OnePlus 15R ve OnePlus 15 gibi çok sayıda telefonunu satıyor. Buradan yola çıkarak yaklaşan OnePlus N6'nın tanıtıldıktan bir süre sonra ülkemzide satışa çıkma ihtimalinin bulunduğunu belirtelim. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha mantıklı olacaktır.

OnePlus N6 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus şu ana dek N6'nın fiyat etiketiyle ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak bazı kaynaklara göre akıllı telefon 25.000 rupi (12.298 TL) civarında bir fiyata sahip olacak. Buna ülkemizdeki vergileri de dahil ettiğimizde 25.000 TL seviyelerine karşılık geldiğini söyleyebiliriz. Bu da ürünün fiyatı ve özellikleri itibariyla orta segmente hitap edeceği şeklinde yorumlanabilir.

Editörün Yorumu

OnePlus N6'nın özellikleri 30 Haziran'daki lansmanı öncesi tek tek açıklanıyor. Şu ana dek ortaya çıkan özelliklerine baktığımda ise bizleri akıllı telefonlara çok fazla para harcamak istemeyen kullanıcılar için ideal bir seçenek olacak bir modelin beklediğini söyleyebilirim. Umarım bu cihaz ülkemizde de satışa çıkar.