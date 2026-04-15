OnePlus'ın Oyunlarda FPS'i Uçuran Tableti Performans Testinde!

OnePlus yakında bir tablet piyasaya sürmeye hazırlanıyor. OnePlus Pad 3 Pro olarak adlandırılan yeni modelin daha önce özellikleri sızdırılmıştı. Şimdi de Geekbench testinde görüntülendi. Bununla birlikte işlemcisinin genel olarak nasıl bir performans sunacağına dair soru işaretleri de ortadan kalktı.

OnePlus Pad 3 Pro, Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

OnePlus Pad 3 Pro, OPD2514 model numarası ile Geekbench testinde görüldü. Yeni tablet, tek çekirdek testinde 3 bin 467 puan elde ederken çoklu çekirdek testinde ise 10 bin 377 puana ulaştı. Test edilen modelde 12 GB RAM mevcut fakat 16 GB LPDDR5X RAM seçeneğinin de sunulması bekleniyor.

Elbette ki bunun ne anlama geldiğine kısaca değinmekte fayda var. Tek çekirdek puanı, telefonun günlük kullanımda ne kadar hızlı olduğunu belirliyor. Örneğin web tarayıcısında gezinmek, uygulamanın açılış hızı ve benzerlerinde ne kadar hızlı olduğunu gösteriyor.

Çoklu çekirdek puanı, aynı anda tüm çekirdeklerin tam kapasiteyle çalıştığında ne kadar performans gösterdiğini ifade ediyor. Aynı anda birden fazla işlem gerçekleştiriyorsanız, örneğin içerik üreticiyseniz ve bir yandan video için render alıp bir yandan tasarımla uğraşıyorsanız cihazın çoklu çekirdek testinde ne kadar yüksek puan aldığını mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekiyor.

OnePlus Pad 3 Pro'nun Geekbench testinde tek bir işlem gerçekleştirirken oldukça hızlı ve akıcı bir deneyim sunduğunu görüyoruz. Çoklu çekirdek testinde de aynı anda 3-4 uygulama kullanma gibi yoğun işlem gücü gerektiren durumlarda oldukça etkileyici bir performans sağlayacağını söyleyebiliriz.

OnePlus Pad 3 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 13.2 inç

RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5X

Depolama: 512 GB UFS 4.1

Ön Kamera: 8 MP

Arka Kamera: 13 MP

Batarya: 13.380 mAh

Hızlı Şarj: 67W

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

OnePlus Pad 3 Pro'da Hangi İşlemci Olacak?

OnePlus Pad 3 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine sahip olacak. Bu işlemci, Genshin Impact gibi yoğun efekt içeren ve cihazı oldukça zorlayan en iyi grafikli mobil oyunlarda bile 60 FPS değerini görmenizi sağlıyor. Öte yandan PUBG Mobile gibi oyunlarda da 120 FPS elde edebiliyorsunuz.

OnePlus Pad 3 Pro Kaç mAh Batarya ile Sunacak?

Cihaz, 13.380 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu, cihazın şarj etmeden oldukça uzun bir süre boyunca kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Öte yandan 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Böylesine büyük bir batarya için daha yüksek hızlı şarj desteği beklenebilirdi ama bunun da kötü olmadığını belirtelim.

OnePlus Pad 3 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus'ın şu an Türkiye'de OnePlus 15, 15R, 11 ve daha birçok akıllı telefonu satılıyor ancak markanın Türkiye'deki ürün yelpazesinde OnePlus Pad 2 gibi modeller yer almıyor. Dolayısıyla OnePlus Pad 3 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük görünüyor. Elbette ki konuya ilişkin henüz açıklama olmadığını, planların değişebileceğini belirtelim.

OnePlus Pad 3 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Pad 2 Pro için 3199 yuan (21 bin 16 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni model, bir öncekine göre çok daha iyi donanımla birlikte gelecek. Bunu göz önüne alırsak yeni modelin de 3600 yuandan (23 bin 650 TL) başlayan fiyata satılabileceğini söyleyebiliriz. Türkiye'de satılması hâlinde ise fiyatı vergilerle birlikte 47 bin TL'yi bulacaktır.

Editörün Yorumu

OnePlus Pad 3 Pro'nun hem oyun oynama hem sosyal medyada gezinme hem içerik üretme gibi amaçlarla kullanılacak tablet arayanların göz atmak isteyeceği bir model olduğunu düşünüyorum. Oldukça güçlü bir işlemcisi bulunacak. Bu sayede çok iyi grafik kalitesine sahip oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek. Ayrıca video düzenleme gibi konularda da beklentileri karşılayacak. Hem iş amaçlı hem eğlence hem öğrenciler için ideal olacağını söyleyebilirim.