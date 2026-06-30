Bütçe Dostu Yeni Bir Telefon Tanıtıldı! Şarjını Bitirmek Çok Zor

Bütçe dostu Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. OnePlus, N6'yı tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

OnePlus N6'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

720 x 1570 piksel Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1200 nit

1200 nit İşlemci: Dimensity 6360 Apex

Dimensity 6360 Apex RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OxygenOS 16

Android 16 tabanlı OxygenOS 16 Parmak İzi Sensörü: Var.

Var. Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP65 sertifikası

IP65 sertifikası Boyut: 166,47 x 78,23 x 8,88 mm

166,47 x 78,23 x 8,88 mm Ağırlık: 224 gram

OnePlus N6'nın Ekran Özellikleri Neler?

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Hz şeklinde kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor.

Hz değeri ne kadar yüksekse o kadar akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterlidir. IPS LCD ekranın ise renkleri doğal tonlarda gösterdiğini gösterdiğini belirtelim. Bu arada 166,47 x 78,23 x 8,88 mm boyutlarında ve 224 gram ağırlığında olan telefonda parmak izi sensörü de mevcut.

OnePlus N6'nın İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Dimensity 6360 Apex işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm şeklinde kısaltılan nanometre, işlemcide yer alan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 4 nm işlemciler, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Yüksek verimlilik ise pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

Dimensity 6360 Apex işlemcisi, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile, battle royale türünün başarılı bir örneği PUBG Mobile, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang ve dahil olmak üzere donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunuyor. Bu arada işlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor.

OnePlus N6'nın Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Diyafram açıklığı, kamera lensinin içindeki mekanik kapakların ne kadar açılabildiği hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

F değeri ne kadar düşükse sensöre o kadar çok ışık girer. Bu da düşük ışıkta daha kaliteli fotoğrafların çekilebilmesine imkân tanıyor. Android 16 tabanlı OxygenOS 16 ile birlikte gelen telefonda yer alan kameralar 1080p çözünürlükte video kaydedebiliyor.

OnePlus N6'nın Bataryası Kaç mAh?

OnePlus'ın yeni telefonu 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

OnePlus N6 Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus N6'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de OnePlus Nord 6, OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus N6'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

OnePlus N6'nın Fiyatı Ne Kadar?

4 GB RAM ve 128 GB depolama: 22.999 rupi (11.332 TL)

22.999 rupi (11.332 TL) 6 GB RAM ve 128 GB depolama: 24.999 rupi (12.317 TL)

OnePlus N6'nın 22 bin 999 rupi olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 11 bin 332 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 22 bin TL civarında olabilir. OnePlus N6'nın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

OnePlus N6'nın bütçe dostu Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank'e ihtiyaç duyulmayacak. Yüksek yenileme hızının da önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bunun sebebi ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlaması.