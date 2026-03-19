OnePlus, 54 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Tanıttı! Canlı Çeviri ve Dahası

OnePlus, yeni kablosuz kulaklığı Nord Buds 4 Pro'nun tanıtımını gerçekleştirdi. Şarj kutusu haricinde bir önceki model ile aynı tasarıma bağlı kalınan bu cihaz, uzun pil ömrü, gürültü engelleme ve daha pek çok önemli özellik ile beraber geliyor. Ayrıca konuşmaları daha sorunsuz hâle getiren önemli özellikler de içeriyor.

OnePlus Nord Buds 4 Pro'nun Özellikleri Neler?

Pil Ömrü: Şarj kutuyla birlikte toplam 54 saate kadar

6 mikrofonlu sistem Aktif Gürültü Engelleme (ANC): 55dB'e kadar

HeyMelody uygulaması üzerinden çeviri Uzamsal Ses Desteği: Mevcut

OnePlus Nord Buds 4 Pro, Gürültü Engelliyor mu?

OnePlus Nord Buds 4 Pro'yu öne çıkaran özelliklerin başında gürültü engelleme geliyor. Kulaklık, 55 dB'e kadar aktif gürültü engelleme desteği sunuyor. Gelişmiş algoritması, gürültü engelleme seviyesini ortama göre gerçek zamanlı olarak ayarlıyor. Böylece güç tüketimi açısından da verimli hâle geliyor. Kütüphane gibi sessiz alanlarda çok yüksek seviyede çalışmayarak kulaklığın pil ömrünün daha yüksek olmasını sağlıyor.

Cihaz, yapay zeka destekli ENC yani çevresel gürültü engelleme özelliği de sunuyor. 6 adet mikrofonla desteklenen bu sistem, diğer insanlarla sesli görüşme gerçekleştirirken devreye giriyor ve arkadaki gürültüleri bastırarak sizin sesinizi ön plana çıkarıyor. Böylece dışarıda konuşmaya çalışmak sorun olmaktan çıkıyor.

OnePlus Nord Buds 4 Pro, Canlı Çeviri Yapıyor mu?

Kulaklık, HeyMelody uygulaması üzerinden yapay zeka destekli çeviri özelliği sağlıyor. Bu özelliği kullanarak Bu uygulama ayrıca kulaklığınızı bağladıktan sonra size hem cihazın hem şarj kutusunun pil seviyesini anlık olarak görüntüleme imkânı sağlıyor. Buna ek olarak diğer özelleştirme seçeneklerine de bu uygulama üzerinden erişebiliyorsunuz.

OnePlus Nord Buds 4 Pro'nun Şarjı Ne Kadar Gidiyor?

OnePlus'ın yeni kulaklığı, 54 saate kadar pil ömrü sunuyor. Kulaklık kullanma alışkanlığınız genellikle bir yerden başka bir yere giderken 1-2 saatliğine şarkı dinlemekten ibaret ise oldukça uzun bir süre boyunca şarj etmeden kullanabilirsiniz. Elbette ki ANC'nin etkinleştirilmesi gibi durumlarda pil ömründe önemli farklılıklar görülebilir. Bu arada bir önceki model OnePlus Nord Buds 3 Pro'nun ise ANC devre dışı bırakıldığında şarj kutusuyla birlikte 44 saate kadar pil ömrü sunduğunu hatırlatalım.

OnePlus Nord Buds 4 Pro'da Uzamsal Ses Desteği Var mı?

Cihaz, uzamsal ses desteği sunuyor. PUBG Mobile da dahil olmak üzere seslerin kritik rol oynadığı oyunlarda ciddi avantaj elde etmenize olanak tanıyan bu özellik, sesin sadece iki taraftan değil, her yönden geliyormuş gibi hissetmenizi sağlıyor. Böylece oyunlarda düşmanların yerini de daha etkili şekilde tespit edebiliyorsunuz.

OnePlus Nord Buds 4 Pro, Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus'ın yeni kulaklığının Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine ilişkin şimdiye kadar herhangi bir açıklamada yapılmasa da cihazın standart versiyonu şu an Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önüne alarak Pro sürümün de bir süre sonra Türkiye'de satışa sunulabileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki henüz resmî açıklama yok, o yüzden planların değişebileceğini belirtelim.

OnePlus Nord Buds 4 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

OnePlus Nord Buds 4 Pro için 3.999 rupi (1.900 TL) fiyat etiketi belirlendi. Cihaz, gri ve siyah olmak üzere toplamda iki renk seçeneği ile sunuluyor. Standart model OnePlus Nord Buds 4 şu an Türkiye'de 5.599 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak yeni modelin Türkiye'de satışa sunulması hâlinde başlangıç fiyatının 7.200 TL civarında olması muhtemel. Konuya ilişkin açıklama yapılmadığını, fiyatın değişebileceğini unutmamak gerekiyor.

Editörün Yorumu

OnePlus Nord Buds 4 Pro, önceki modele göre çok önemli iyileştirmelerle geliyor. Özellikle gürültü engelleme konusunda büyük bir ilerleme kaydedildiğini düşünüyorum. Öte yandan yapay zeka destekli çeviri gibi özellikler de kullanıcılara yabancılarla çok daha rahat bir şekilde konuşma imkânı sağlayacaktır.