7100 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! Çıkış Tarihi Açıklandı

Geçtiğimiz yıl OnePlus Nord CE 4 modelinin tanıtılmasının ardından serinin yeni telefonu merakla beklenmeye başlanmıştı. Yapılan açıklama ile birlikte OnePlus Nord CE 5'in tanıtım tarihi belli oldu. Peki, OnePlus'ın yeni telefonu ne zaman çıkacak?

OnePlus Nord CE 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun süredir merakla beklenen OnePlus Nord CE 5 isimli telefon 8 Temmuz 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak.

OnePlus Nord CE 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıakn bilgilere göre telefon gücünü MediaTek Dimensity 8350 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 3.35 GHz Cortex-A715, üç adet 3.20 GHz Cortex-A715 ve dört adet 2.20 GHz Cortex-A510 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Nord CE 5 modeli, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2412 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 7.100 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

8 GB RAM'e sahip telefonda 256 GB depolama alanı bulunacak. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Telefonun 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olacağı öne sürüldü.

OnePlus Nord CE 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Nord CE 5'in 25.000 Hindistan rupisi (11.444 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.