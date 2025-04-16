Ucuz OnePlus Telefonun Özellikleri Sızdırıldı! 120Hz Ekran ve Dahası

Geçtiğimiz a ylarda Ace 5 Pro modelini tanıtan OnePlus yeni telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Nord CE 5 isimli modelin özellikleri sızdırıldı. Ortaya çıakn bilgilere göre telefon dev batarya kapasitesi, yüksek yenileme hızı ve daha birçok özelliğiyle öne çıkacak.

OnePlus Nord CE 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Nord CE 5 modeli, OLED ekran üzerinde 1080p çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılan Nord CE 4 modelinin 6,7 inç büyüklüğündeki Fluid AMOLED ekranının 1080 x 2412 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunduğunu belirtelim.

7.100 mAh batarya kapasitesine sahip yeni telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Nord CE 4'te 5.500 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Eğer bu iddia doğruysa batarya tarafında önemli bir artış yaşanacak.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel f/2.4 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera bulunacak.

Telefonda 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Mediatek Dimensity 8350'nin yer alacağı öne sürüldü. Bu işlemci bir adet 3.35 GHz Cortex-A715, üç adet 3.20 GHz Cortex-A715 ve dört adet 2.20 GHz Cortex-A510 olmak üzere toplam sekiz adet çekirdek içeriyor. 8 GB RAM'e sahip telefonda 256 GB depolama alanı yer alacak.

OnePlus Nord CE 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Nord CE 5 isimli akıllı telefon modelinin 25.000 Hindistan rupisi (11.132 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Özellik ve fiyata dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Dolayısıyla telefon farklı özellik ve fiyat ile gelebilir.