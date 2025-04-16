Realme'den Dünyanın En Güçlü İşlemcili Telefonu Geliyor

Geçtiğimiz günlerde Narzo 80x ve Narzo 80 Pro modellerini tanıtan Realme yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. GT 8 Pro olarak isimlendirilen akıllı telefonun özellikleri sızdırıldı. Telefon çok güçlü işlemci, devasa batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızıyla dikkat çekiyor.

Realme GT 8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Realme GT 8 Pro'nun Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. Geçtiğimiz yılın kasım ayında satışa sunulan realme GT 7 Pro'da 3 nm üretim süreciyle geliştirilen sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

İddiaya göre GT 8 Pro modelinin OLED ekranı 2K çözünürlük sunacak. GT 7 Pro'nun LTPO AMOLED ekranı 1264 x 2780 piksel çözünürlük sunuyor. Serinin yeni telefonu ayrıca ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü ile birlikte gelecek.

En az 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip GT 8 Pro 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telfoto kameranın bulunacağı öne sürüldü.

realme GT 8 Pro Çıkış Tarihi

Realme GT 8 Pro isimli yeni akıllı telefon modelinin kasım veya aralık tanıtılması bekleniyor. Özellik ve çıkış tarihine dair resmî bir açıklama yapılmadığını belirtelim. Dolayısıyla telefon farklı tarihte farklı özellikler ile gelebilir.