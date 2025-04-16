Realme'den Dünyanın En Güçlü İşlemcili Telefonu Geliyor
Realme GT 8 Pro'nun özellikleri sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre yeni telefon güçlü donanımıyla öne çıkacak. İşte telefona dair detaylar!
Geçtiğimiz günlerde Narzo 80x ve Narzo 80 Pro modellerini tanıtan Realme yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. GT 8 Pro olarak isimlendirilen akıllı telefonun özellikleri sızdırıldı. Telefon çok güçlü işlemci, devasa batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızıyla dikkat çekiyor.
Realme GT 8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?
Realme GT 8 Pro'nun Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. Geçtiğimiz yılın kasım ayında satışa sunulan realme GT 7 Pro'da 3 nm üretim süreciyle geliştirilen sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.
İddiaya göre GT 8 Pro modelinin OLED ekranı 2K çözünürlük sunacak. GT 7 Pro'nun LTPO AMOLED ekranı 1264 x 2780 piksel çözünürlük sunuyor. Serinin yeni telefonu ayrıca ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü ile birlikte gelecek.
En az 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip GT 8 Pro 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telfoto kameranın bulunacağı öne sürüldü.
realme GT 8 Pro Çıkış Tarihi
Realme GT 8 Pro isimli yeni akıllı telefon modelinin kasım veya aralık tanıtılması bekleniyor. Özellik ve çıkış tarihine dair resmî bir açıklama yapılmadığını belirtelim. Dolayısıyla telefon farklı tarihte farklı özellikler ile gelebilir.