OnePlus Open İddialı Geliyor: Galaxy Z Fold'dan Daha İyi Menteşeye Sahip!

Oppo'nun Find N3 kitap tarzı katlanabilir modelini temel alan OnePlus Open, Galaxy Z Fold 5'te bulunan iki ekrandan daha yüksek piksel yoğunluğuna sahip etkileyici iç ve dış ekranlara sahip olacak.

OnePlus Open'ın, 2268 x 2240 çözünürlüğe ve inç başına 426 piksel PPI sayısına sahip 7,82 inçlik bir dâhili ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Bu, Z Fold 5'in 7,6 inç dâhili ekranı, 2176 x 1812 çözünürlüğü ve 373 inç başına piksel sayısı ile karşılaştırıldığında azımsanmayacak derecede önemli bir iyileştirme.

OnePlus Open'ın harici ekranı ise 1116 x 2484 çözünürlükle 6,31 inç boyutunda olacak.

OnePlus Open'daki menteşenin de en son Samsung katlanabilir cihazlarında kullanılan "Flex Menteşe"den daha dayanıklı olduğuna inanılıyor. Gazeteci Max Jambor'a göre OnePlus Open çok sayıda testten geçti ve cihaz en az 400.000 kez açılıp kapanabiliyor. Bu sayı, telefonun dört yıldan fazla bir süre boyunca günde 100 kez açılıp kapanmasını destekleyecek. Samsung ise Galaxy Z Fold 5 sahiplerine cihazın 200.000 katlanmaya dayanacağı sözünü vermişti.

OnePlus Open Teknik Özellikleri

Eylül sonu veya Ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus Open, Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden gücünü alacak, 16GB LPDDR5X RAM'e sahip olacak ve 256 GB depolama alanıyla gelecek.

Kamera tarafında ise 48MP geniş kamera, 48MP ultra geniş kamera ve 64MP telefoto kamera yer alacak. Harici ekranda 32MP seifie kamerası ve dâhili ekranda 20MP kamera yer alacak. Pil tarafında ise kullanıcıları 4.800 mAh'lık bir pil karşılayacak.

Bir OnePlus katlanabilir cihazının Galaxy Z Fold 5'ten daha ucuz olması şaşırılacak bir durum olmasa da daha ucuz olup daha iyi özellikler sunabilmesi şu anda katlanabilir sektörü için önemli bir gelişme.

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