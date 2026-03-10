Apple’ın Yeni Cihazları Hazır Ama Siri Krizi Her Şeyi Durdurdu

Eğer yakın zamanda bir Apple TV ya da HomePod alma planınız varsa bunu okuduktan sonra biraz daha beklemek isteyebilirsiniz. İddialara göre Apple, halihazırda her iki ürünün de yeni versiyonu üzerinde çalışıyor. Hatta her ikisinin de hazır olduğunu söylemek bile mümkün. Ancak bugünlerde bir ürünün tanıtılması için hazır olması yetmiyor. İddialara göre Apple, uzun süre önce söz verdiği yeni Siri hazır olana kadar Apple TV ve HomePod'u tanıtmak istemiyor.

Yeni Apple TV ve HomePod Neden Tanıtılmadı?

Apple, HomePod'u en son Şubat 2023'te güncelledi. Şu an satışta olan Apple TV 4K ise Kasım 2022'de satışa çıktı. Yani her iki ürünün de tanıtılmasının üzerinden uzun bir zaman geçti. Bu nedenle kullanıcılar bir süredir Apple'ın bu ürünleri yenilemesini bekliyor. Sızıntılar da bu beklentiyi destekliyor.

Ancak Apple bir türlü biz kullanıcıların beklentilerini karşılamadı ve yeni Apple TV ile HomePod'u tanıtmadı. Son olarak bunun nedeninin yeni Siri olduğu ortaya çıktı. Şirket söz konusu ürünleri yapay zeka destekli yeni Siri ile birlikte piyasaya sürmek istiyor ve söz konusu sürüm ertelendikçe ürünler de erteleniyor.

2011'den bu yana Apple deneyiminin bir parçası olan Siri, aradan geçen 15 yılda kayda değer bir gelişim gösteremedi. Pek çok kişi bunu sorun etmese ve Siri'yi basit işler için kullanmaktan memnun olsa da yapay zeka teknolojilerindeki gelişmeler durumu değiştirdi. Bu nedenle Apple bir süredir Sir'yi yenilemeye çalışıyor.

Aslında plan yapay zeka teknolojisi ile güçlendirilmiş Siri'yi 2025'te iPhone 17 serisi ile birlikte tanıtmaktı. Ancak teknik problemler Apple'ın planlarını aksattı ve bu tarih 2026'ya sarktı. Elbette ki bu durum yeni Apple TV ve HomePod duyurularını da erteledi. Şimdi ise şirket Gemini tabanlı bir Siri geliştirmek için var gücüyle çabalıyor.

Yeni Siri'nin Eylül 2026'da iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte tanıtılacak iOS 27 kapsamında sunulması bekleniyor. Yine de bazı özelliklerin iOS 26.5 güncellemesiyle daha erken gelme ihtimali masada.

4. Nesil Apple TV 4K Özellikleri Neler Olacak?

3. Nesil olarak da bilinen mevcut Apple TV 4K, yukarıda da bahsettiğimiz üzere Ekim 2022'de tanıtıldı. Söz konusu model iPhone 13 serisinde ve bazı iPhone 14 modellerinde kullanılan A15 Bionic işlemci ile karşımıza çıktı. Apple TV 4K'nın Wi-Fi destekli modeli bundan yaklaşık dört yıl önce Türkiye'de 3.599 TL'den satışa çıktı. Bugün ise 64 GB Wi-Fi modeli 8.299 TL, Wi-Fi + Ethernet sunan 128 GB'lık modeli 9.499 TL fiyatla satılıyor.

Yeni nesil ise küçük de olsa önemli değişimlerle gelecek. 4. Nesil Apple TV 4K'nın daha önce iPhone 15 Pro ve iPad mini'de kullanılan A17 Pro'dan güç alması bekleniyor. Halihazırda iPhone 15 Pro Max kullanan biri için bunun fazlası ile yeterli bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca Wi-Fi 7 desteği getirecek N1 modem de yine bu üründe karşımıza çıkacak. Cihaz ayrıca yukarıda da belirttiğim üzere yeni Siri'yi ve Apple Intelligence özelliklerini çalıştırabilecek kapasitede olacak. Tasarımda ise büyük bir değişiklik öngörülmüyor.

3. Nesil HomePod Özellikleri Neler Olacak?

İlk HomePod mini Ekim 2020'de piyasaya çıktı ve 5 yılı aşkın süredir aynı donanımla satılıyor. Tam boyutlu HomePod ise ikinci nesliyle Ocak 2023'te yenilenmişti. Her iki cihaz da Türkiye'ye oldukça geç geldi. Apple bu ürünleri ülkemizde 10 Mayıs 2024 tarihinde resmi olarak satışa sundu. Güncel fiyatlar HomePod mini için 5.500 ile 6.500 TL arasında. HomePod (2. nesil) için ise 14.600 ile 14.900 TL civarında seyrediyor.

Yeni HomePod mini'nin daha güncel bir Apple Watch işlemcisi ile karşımıza çıkması bekleniyor. Ayrıca yine daha iyi kablosuz bağlantı için Apple'ın kendi geliştirdiği modem olan N1 bu üründe kullanılacak. Standart HomePod'un yenilenip yenilenmeyeceği ise şimilik belirsiz. Bazı iddialar söz konusu ürünün HomePad isimli farklı bir akıllı ev ürününe evrilebileceği yönünde.

Editörün Yorumu

Bir süredir Apple TV 4K almayı düşünen biri olarak söyleyebilirim ki bu gerekçe beni tatmin etmedi. Eminim ki yeni Siri harika olacaktır ve pek çok yenilik sunacaktır. Ancak bunun olması için çıkmasını beklememe gerek yok. Güncelleme ile de bu sağlanabilir. Ayrıca televizyonumda Apple'ı andıran daha akıcı bir deneyim yaşamak istememle yapay zekanın ne ilgisi var henüz çözebilmiş değilim.

Bence teknoloji şirketleri uzun zamanıdr tüketici için önemli olan şeyleri görmezden gelerek yapay zeka araçlarına fazla odaklanıyor. Ne yazık Apple da günümüzde bu şirketlerin arasında. Bunun cezasını da tüketiciler çekiyor. Dediğim gibi Apple TV almak istiyorum ama dört yıllık bir cihaz yerine yenisini almak istediğim için alamıyorum. Bunun yerine eski modeli almak, eylül ayına kadar beklemek ya da Android rakiplerden birine yönelmek arasında seçim yapmak zorunda bıraklıyorum.