OnePlus'tan Oyun Konsolu Geliyor! Yüksek Yenileme Hızı ve Dahası

OnePlus şimdiye kadar her ne kadar akıllı telefonlarla dünya genelinde ismini duyurmuş bir marka olsa da bu sefer çok farklı bir cihazla kullanıcıların karşısına çıkacak. Öyle ki şirketin şu anda bir oyun konsolu üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu konsolun oyunlarda çok yüksek performans sunması bekleniyor.

OnePlus'ın Oyun Konsolu Neler Sunacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus'ın oyun konsolu, oyunlar için etkileyici bir performans sergileyecek. Hatta FPS yani birinci şahıs nişancı oyunları için özel olarak optimize edilmiş olarak gelecek. Öte yandan oyun konsolu, akıcı bir oyun deneyimi elde etmeniz için yüksek yenileme hızına da sahip olacak.

Bilindiği üzere OnePlus şimdiye kadar pek çok oyun telefonu piyasaya sürdü ki bu telefonları alıp kontrolcü kullanarak oyun konsolu gibi kullanmak mümkün. Oyuncuların elinde zaten böyle bir imkân varken markanın oyun konsolu geliştirmek istemesi ise ayrı ekipmanlara olan ihtiyacı tamameden ortadan kaldırmak istemesinden kaynaklanıyor.

OnePlus'ın Oyun Konsolu Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus, yeni geliştirdiği oyun konsolunu belirli bir pazar ile sınırlı tutmayı planlıyor. Çin'in mobil pazar payının oldukça yüksek olması dolayısıyla oyun konsolunun en azından ilk başta bu pazara özel olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Eğer bu model ile beklentiler karşılanırsa ileride Türkiye'ye de gelebilir.

OnePlus Daha Önce Oyun Konsolu Üretti mi?

OnePlus şimdiye kadar hiç oyun konsolu geliştirmedi. Marka şu ana kadar daha çok akıllı telefon ve tabletlere yoğunlaştı. Bunların arasında Ocak 2026'nın başlarında tanıtılan OnePlus Turbo 6 modeli de dahil olmak üzere pek çok oyun telefonu da bulunuyor. Yeni geliştirilecek olan oyun konsolu ise markanın konsol pazarında da aktif olarak faaliyet yürütmeye başlayacağına işaret ediyor.

Editörün Yorumu

OnePlus'ın konsol pazarına girecek olması, bana göre markanın direksiyonu daha farklı pazara kırdığının habercisi. Yüksek yenileme hızı sunacağı belirtilen bu konsol eğer gerçekten etkileyici bir performans sunar ve oyunculara benzersiz bir deneyim sunmayı başarırsa küresel pazara açılabilir. Bu şekilde pazarda kalıcı hâle gelip şu an olduğundan daha farklı bir noktaya gelebilir. Bu arada hareket hâlindeyken bile oyun oynamayı seven birisi olarak bu yeni oyun konsolundan yana beklentilerimin çok yüksek olduğunu belirtmeliyim.