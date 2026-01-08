16 GB RAM'li Ucuz Oyun Telefonu Tanıtıldı! 165Hz Ekrana Sahip

Ucuz oyun telefonları arasına yeni bir model daha katıldı. OnePlus, Turbo 6'yı tanıttı. Bununla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Siyah, yeşil ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan akıllı telefon, uygun fiyata güçlü donanım sunuyor. Turbo 6'da ayrıca dev batarya bulunuyor.

OnePlus Turbo 6 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 GPU: Adreno 825

Adreno 825 RAM: 12GB / 16 GB LPDDR5X

12GB / 16 GB LPDDR5X Depolama: 256GB / 512GB UFS 4.1

256GB / 512GB UFS 4.1 Arka Kamera: 50 MP (f/1.88, OIS) ana kamera + 2 MP (f/2.4) monokrom kamera

50 MP (f/1.88, OIS) ana kamera + 2 MP (f/2.4) monokrom kamera Ön Kamera: 16 MP (f/2.4)

16 MP (f/2.4) Batarya: 9000 mAh

9000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

En iyi oyuncu telefonları arasında yer alan OnePlus Turbo 6'nın ekranı 6,78 inç büyüklüğüne sahip. akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 450 PPI piksel yoğunluğu ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. 217 gram ağırlığındaki akıllı telefonda ekran altı parmak izi sensörü bulunuyor. Telefonda ayrıca çift SIM desteği mevcut.

Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi yer alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefonda bu işlemci sayesinde En iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelen akıllı telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği bulunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alıyor. Akıllı telefon 9000 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Bütçe dostu telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip monokrom kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

OnePlus Turbo 6 Fiyatı