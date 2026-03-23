9.020 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 16 GB RAM, OLED Ekran ve Dahası

iQOO Z11'e dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi açıklanan Z11'in bu kez şarj hızı belli oldu. Telefon, yüksek şarj hızı sayesinde kısa sürede şarj olabilecek. Böylece uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak. Cihazda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

iQOO Z11'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Batarya: 9.020 mAh

9.020 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W İşlemci: Dimensity 8500

Dimensity 8500 RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Depolama: 512 GB'a kadar

iQOO Z11'in Şarj Hızı Nasıl Olacak?

iQOO'nun yeni telefonu, 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Cihazda ayrıca 9.020 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Dev batarya sayesinde telefon uzun pil örmü sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse iQOO Z10'da 7.300 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

iQOO Z11'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Dimensity 8500 işlemcisinden alacak. MediaTek tarafından geliştirilen Bu işlemci, en popüler oyunlardan biri olan Genshin Impact'i ise 59 FPS civarında, Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS civarında çalıştırabiliyor. Ayrıca PUBG Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun da sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 3.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Serinin bir önceki modeli iQOO Z10'da Snapdragon 7s Gen 3, iQOO Z10 Turbo+'ta ise Dimensity 9400+ tercih edilmişti. Bu işlemclerin de çoğu mobil oyunu sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini belirtelim.

iQOO Z11'in Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Z11, 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Z10'da ise 6,77 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti

Yeni modelde de 5000 nit veya üzeri bir parlaklık bulunabilir. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu özellikle çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor.

iQOO Z11 Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Z11, 26 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Telefon beyaz, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan iQOO Z10, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

iQOO Z11 Türkiye'de Satılacak mı?

Android 16 tabanlı OriginOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen iQOO Z11'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO'nun akıllı telefonları satılmıyor. Bu nedenden dolayı iQOO Z11 de muhtemelen Türkiye'de satışa sunulmayacaktır.

iQOO Z11'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z11'in yaklaşık 290 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 12 bin 855 TL'ye denk geliyor. Buna göre telefonun tahmini Türkiye fiyatı 26 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı iQOO Z11'in farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Bence telefonlarda işlemci, ekran ve kamera özelliklerinin yanı sıra şarj hızı da oldukça önemli. Şu anda kullandığım telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi 25W hızlı şarj özelliği bulunuyor. Dolayısıyla telefonun şarj olabilmesi için uzun bir süre bekliyorum. iQOO Z11 ise hem uzun pil ömrü sunacak hem de kısa sürede şarj olabilecek. Bu arada yüksek çözünürlüğe ve 165Hz yenileme hızına sahip OLED ekranda oynamanın ve film izlemenin keyifli olacağını düşünüyorum.