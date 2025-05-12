OnePlus'ın Yeni Tableti Performans Testine Girdi! İşlemcisi Çok Güçlü

Geçtiğimiz haftalarda OnePlus 13T isimli akıllı telefon tanıtan OnePlus bu kez tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Pad 2 Pro olarak isimlendirilen tablet Geekbench testinde ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun bazı özellikleri de belli oldu.

OnePlus Pad 2 Pro Geekbench Testinde Kaç Puan Aldı?

OPD2415 model numarasına sahip olan tablet tek çekirdek testinde 3 bin 67 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 897 puan aldı. Geekbench testinde tabletin 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Cihazın 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor.

Geekbench testine göre tablette 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alacak. Bu işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 13,2 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, LCD ekran üzerinde 3.4K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. 12.140 mAh batarya kapasitesine sahip cihaz 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelecek Pad 2 Pro'nun depolama tarafında 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek olacak. Tabletin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde, ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.