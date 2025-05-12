Samsung'dan Dünyanın En İnce Katlanabilir Telefonu Geliyor
Samsung Galaxy Z Fold 7'nin boyutları sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre telefon çok ince olacak. İşte telefona dair merak edilen detaylar!
Samsung'un yeni katlanabilir telefonuna dair çeşitli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Galaxy Z Fold 7'nin fiyatı sızdırılmıştı. Bu kez ise katlanabilir telefonun boyutları ortaya çıktı. İddiaya göre yeni model inceliğiyle öne çıkacak.
Samsung Galaxy Z Fold 7'nin Boyutları Nasıl Olacak?
İddiaya göre Samsung Galaxy Z Fold 7 modelinin katlanmamış hâli 158,4 x 143,1 x 3,9 mm boyutlarında olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy Z Fold 6 modelinin katlanmamış hâli 153,5 x 132,6 x 5.6 mm, OPPO Find N5 modelinin katlanmamış hâli ise 160,9 x 145,6 x 4,2 mm boyutlarında.
Telefondaki çerçeve genişliğinin yalnızca 1,0 mm kalınlığında olacağı öne sürüldü. Galaxy Z Fold 6'da çerçeve kalınlığının 1,9 mm seviyesinde olduğunu belirtelim. Galaxy Z Flip 7 modelinin 1,2 mm çerçeve kalınlığına sahip olacağı iddia edildi.
I made a table to compare the body sizes of Samsung Fold6, Fold SE, and Fold7. pic.twitter.com/VzjCZYGtjg— ICE CAT (@UniverseIce) May 9, 2025
Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy z Fold 7 modeli Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak. 4nm üretim süreciyle geliştirilen güçlü işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.
Telefonun ana ekranının 8 inç, ikinci ekranının ise 6,5 inç büyüklüğünde olacğaı söyleniyor. 12 GB RAM'e sahip olması beklenen telefonun 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği sunacağı tahmin ediliyor.