Samsung'dan Dünyanın En İnce Katlanabilir Telefonu Geliyor

Samsung'un yeni katlanabilir telefonuna dair çeşitli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Galaxy Z Fold 7'nin fiyatı sızdırılmıştı. Bu kez ise katlanabilir telefonun boyutları ortaya çıktı. İddiaya göre yeni model inceliğiyle öne çıkacak.

İddiaya göre Samsung Galaxy Z Fold 7 modelinin katlanmamış hâli 158,4 x 143,1 x 3,9 mm boyutlarında olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy Z Fold 6 modelinin katlanmamış hâli 153,5 x 132,6 x 5.6 mm, OPPO Find N5 modelinin katlanmamış hâli ise 160,9 x 145,6 x 4,2 mm boyutlarında.

Telefondaki çerçeve genişliğinin yalnızca 1,0 mm kalınlığında olacağı öne sürüldü. Galaxy Z Fold 6'da çerçeve kalınlığının 1,9 mm seviyesinde olduğunu belirtelim. Galaxy Z Flip 7 modelinin 1,2 mm çerçeve kalınlığına sahip olacağı iddia edildi.

