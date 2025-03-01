Samsung Galaxy Tab 3'ü Utandıran OnePlus Pad 3 Güncellemesi

Geçtiğimiz yıl OnePlus Open 2'nin iptal edilmesiyle hayranlar hayal kırıklığına uğramıştı. Şimdi OnePlus, teknoloji dünyasına yepyeni bir tableti oyuncu olarak sokmaya hazırlanıyor.

Bu tabletin modeli Pad 3 ve hızlı şarj ile işlemci gücü ile öne çıkarak Samsung Galaxy Tab S10 Ultra'ya rakip olmaya çalıştığı konuşuluyor.

Çin'de piyasaya sürülmesi beklenen OPPO Pad 4 Pro'nun, global pazarda OnePlus Pad 3 adıyla boy gösterebileceği konuşuluyor.

Gelin bu yeni tabletin özelliklerine bakalım:

One Plus Pad 3 Özellikleri

OnePlus'ın ekran kısmında LCD ve OLED olarak iki ayrı seçenek var. Bilindiği üzere OLED ekranlar derin siyahlar ve canlı renkler sunuyor. LCD modeller o kadar canlı seçenekler sunmamakla beraber keseye daha uygun modeller çıkmasını sağlıyor diyebiliriz. Modelin yan tarafında parmak izi okuyucu ve yüz tanıma için derinlikli bir sensör bulunuyor.

OnePlus Pad 2 tasarımı ve performansıyla zaten beğeni toplamıştı. Pad 3'ün 100W şarj ve güçlü işlemcisiyle bir adım öteye gitmesiyle de Samsung'un Galaxy Tab S10 Ultra gibi amiral gemisi modellerine karşı duracak kadar güçlü bir aday haline geldiğini söyleyebiliriz.

Batarya 10.000 mAh Üstünde

OnePlus Pad 2'nin 67W şarj desteği vardı, ancak Pad 3'ün 100W SuperVOOC teknolojisiyle geleceği iddia ediliyor. Yani tabletin şarj süresinde ciddi ölçüde kısalmalar olacak.

Pil kapasitesinde de belli başlı bir yükselme var ve 10.000 mAh'ın üzerine çıktı. Tabii bu akıllı telefonlardaki gibi dev bir artış değil ama tablet boyutunda da oldukça ilgi çekici bir rakam.

Pad 3'ün, önceki modeldeki Snapdragon 8 Gen 3 yerine Snapdragon 8 Elite işlemciyle gelebileceği söyleniyor. Bu değişim performans ve enerji verimliliğinde önemli bir sıçrama yapıldığını gösterir.

Ayrıca MediaTek'in Dimensity 9400 veya 9400+ çiplerini kullanan versiyonların da olabileceği gelen bilgiler arasında.

Sizce bu model Samsung'un amiral gemisiyle mücadele edebilir mi? Yorumlarda tartışalım.