OnePlus'ın Bütçe Dostu Tableti Performans Testinde! 8 GB RAM'e Sahip

OnePlus'ın yeni tablet modeli Pad Go 2 Geekbench'te görüntülendi. Bununla birlikte tabletin performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca tabletin işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. Peki, merakla beklenen OnePlus Pad Go 2 hangi donanım tercih edilecek?

OnePlus Pad Go 2 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

OPD2504 model numarasına sahip olan OnePlus Pad Go 2, Geekbench'te tek çekirdek testinde 1.065 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3.149 puan aldı. Geekbench'te tabletin 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Test sonuçlarına göre bütçe dostu tablet Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek.

OnePlus Pad Go 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus Pad Go 2, 12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Tablet 1980 x 2800 piksel çözünürlük ve 900 nite kadar parlaklık sunacak. 7:5 en boy oranına sahip tablet Dolby Vision teknolojisini destekleyecek. Tabletin 4096 basınç hassasiyeti seviyesine sahip kalem ile birlikte geleceği söyleniyor.

Tablette MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7300 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan OnePlus Pad 2'de Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

OnePlus Pad Go 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Pad Go 2, 17 Aralık 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte tabletin tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Dev batarya, yüksek çözünürlüklü ekran ve hızlı şarj desteği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OnePlus Pad Go, 2023 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.