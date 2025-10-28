Bu Tablet Çok Satar! OnePlus Pad 2 Tanıtıldı

OnePlus, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Kısa süre önce OnePlus 15 ve Ace 6 modellerini tanıtan şirket, Pad 2 adlı yeni tabletini de duyurdu. Yeni cihaz dikkat çekmeyi başardı. İşte OnePlus Pad 2 teknik özellikleri ve fiyatı...

OnePlus Pad 2 Teknik Özellikleri

OnePlus Pad 2, 12,1 inç büyüklüğünde 3K çözünürlüklü bir ekranla geliyor. Bu panel 144 Hz yenileme hızı, 540 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 900 nit parlaklık sunuyor. Şirket, tabletin bazı mobil oyunlarda 144 fps kare hızına kadar çıkabildiğini belirtiyor.

Cihazın merkezinde MediaTek’in Dimensity 9400+ işlemcisi yer alıyor. Amiral gemisi seviyesindeki bu yonga setine 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM ile 256 GB veya 512 GB depolama alanı seçenekleri eşlik ediyor. Sadece 5,99 mm kalınlığa sahip gövdesiyle dikkat çeken OnePlus Pad 2, markanın en ince tabletlerinden biri konumunda.

Yazılım tarafında ColorOS 16 arayüzüyle gelen model, 10.420 mAh kapasiteli bataryadan güç alıyor. Bununla birlikte 67W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede tamamen dolabiliyor.

OnePlus Pad 2 Fiyatı

OnePlus Pad 2 8 GB RAM + 256 GB: 2 bin 799 Çin yuanı (390 dolar)

OnePlus Pad 2 12 GB RAM + 256 GB: 3 bin 99 Çin yuanı (435 dolar)

OnePlus Pad 2 16 GB RAM + 512 GB: 3 bin 599 Çin yuanı (505 dolar)

