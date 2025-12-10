10.050 mAh Bataryalı Ucuz Tablet Geliyor! Görüntüleri Ortaya Çıktı

OnePlus Pad Go 2'nin görüntüleri ortaya çıktı. Bununla beraber tabletin tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan tabletin ayrıca bazı özellikleri sızdırıldı. Pad Go 2, yüksek yenileme hızı, yüksek çözünürlüklü ekran, dev batarya ve hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

OnePlus Pad Go 2'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Sızdırılan görüntülere göre OnePlus Pad Go 2'nin arka tarafında köşede bir adet kamera yer alacak. Arka yüzeyde ayrıca OnePlus logosu da bulunacak. Görsellerde tabletin lavanta rengine sahip sürümü yer aldı. Diğer renk seçeneğinin ise siyah olacağı iddia edildi. OnePlus Pad Go'da yalnızca yeşil renk seçeneği tercih edilmişti.

OnePlus Pad Go 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 12.1 inç

12.1 inç Ekran Çözünürlüğü: 2.8K

2.8K Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Maksimum Ekran Parlaklığı: 900 nit

900 nit İşlemci: Dimensity 7300 Ultra

Dimensity 7300 Ultra RAM: 8 GB (LPDDR5X)

8 GB (LPDDR5X) Depolama Seçenekleri: 128 GB ve 256 GB

128 GB ve 256 GB Batarya Kapasitesi: 10.050 mAh

10.050 mAh Hızlı Şarj: 33W

33W Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Kalınlık: 6.83 mm

6.83 mm Ağırlık: 599 gram

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus Pad Go 2, 12,1 inç ekran büyüklüğünde olacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan tablet, 2.8K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 900 nit maksimum parlaklık sunacak. 6,83 mm kalınlığında ve 599 gram ağırlığında olan tablet ayrıca kalem desteğine sahip olacak.

Tablet gücünü Dimensity 7300 Ultra işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan OnePlus Pad 2'de ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi bulunuyor.

Tablette 8 GB LPDDR5X RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunulacak. 10.050 mAH batarya kapasitesine sahip tablet 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Tabletin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Ön kamera da 8 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

OnePlus Pad Go 2'nin Fiyatı Kadar Olacak?

Bütçe dostu Android tablet OnePlus Pad Go 2'nin 25.000 rupi (11.844 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten ötürü tabletin farklı fiyat etiketiyle gelebileceğini belirtelim. Tabletin resmî fiyatı tanıtımla birlikte belli olacak.

OnePlus Pad Go 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Pad Go 2, 17 Aralık 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte tabletin tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Dev batarya, yüksek çözünürlüklü ekran ve hızlı şarj desteği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OnePlus Pad Go, 2023 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.