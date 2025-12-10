Samsung'dan Çok Ucuz Telefon Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Samsung, geçtiğimiz aylarda Galaxy A07'nin 4G sürümünü satışa sunmuştu. Şirketin Galaxy A07'nin 5G sürümü üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yaşanan bir sızıntı ile birlikte telefonun 5G sürümünün ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre yeni Android telefon çok yakında tanıtılacak.

Samsung Galaxy A07 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy A07 5G'nin 2025 yılının aralık ayının sonunda veya 2026 yılının ocak ayının başında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birilikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Samsung Galaxy A07 4G, 2025 yılının ağustos ayında tanıtılmıştı.

Galaxy A07'nin 5G sürümünün 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında ise 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçeneklerini görebiliriz. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve yardımcı lens yer alabilir.

Akıllı telefonun ön kamearsı 8 megapiksel çözünürlüğünde olabilir. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip akıllı telefon, PLS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunabilir. Galaxy A07 5G ayrıca 5.000 mAh batayra kapasitesi ile bilrikte gelebilir. Akıllı telefon ayrıca 25W hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir.

Galaxy A07 5G'de hangi işlemcinin tercih edileceği ise henüz belli değil. Galaxy A07 4G'de Mediatek Helio G99 işlemcisi tercih edilmişti. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Samsung Galaxy A07 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy A07 5G'nin ne kadar fiyat etiketiyle satışa sunulacağına yönelik herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Samsung Galaxy A07 4G'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 7 bin 999 TL fiyat etiketi belirlenmişti. Galaxy A07 5G'nin de benzer bir fiyata sahip olması bekleniyor.