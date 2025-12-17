10.050 mAh Bataryalı Çok Ucuz Tablet Tanıtıldı! 120Hz Ekranı Var

OnePlus'ın büyük bir merakla beklenen yeni tableti tanıtıldı. Pad Go 2 olarak adlandırılan bu tabletin özellikleri ve fiyatı da netlik kazandı. Uygun fiyatlı Android tablet, yüksek batarya kapasitesi başta olmak üzere son derece etkileyici özelliklerle ön plana çıkıyor.

OnePlus Pad Go 2 Özellikleri

Ekran : 12.1 inç LCD (2.8K Çözünürlük, 284 PPI)

: 12.1 inç LCD (2.8K Çözünürlük, 284 PPI) Ekran Hızı : 120Hz Yenileme Hızı

: 120Hz Yenileme Hızı İşlemci : MediaTek Dimensity 7300-Ultra

: MediaTek Dimensity 7300-Ultra RAM : 8 GB (LPDDR5X)

: 8 GB (LPDDR5X) Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Batarya : 10.050 mAh

: 10.050 mAh Şarj Hızı : 33W Kablolu Hızlı Şarj

: 33W Kablolu Hızlı Şarj Kamera : 8 MP Arka / 8 MP Ön

: 8 MP Arka / 8 MP Ön İşletim Sistemi : Android 16 (OxygenOS 16)

: Android 16 (OxygenOS 16) Yapay Zeka Özellikleri: OnePlus AI (Metin özetleme, Akıllı çeviri, Fotoğraf düzenleme)

OnePlus 15R ile birlikte tanıtılan OnePlus Pad Go 2, 12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip. LCD ekran üzerinde 2.8K çözünürlük, 284 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. OnePlus Pad Go'nun 11,3 inç ekran büyüklüğü, 90Hz yenileme hızı, 1720 x 2408 piksel çözünürlük 400 nit parlaklık ve 260 PPI piksel yoğunluğu sunduğunu da hatırlatalım.

Bütçe dostu Android tablet, gücünü Dimensity 7300-Ultra işlemcisinden alıyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan OnePlus Pad 2'de bir adet 3.3 GHz Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz Cortex-A520 olmak üzere sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Tablet, 10.050 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Bununla birlikte 33W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde cihazı çok uzun bir süre boyunca şarj etmeden kullanma imkânına sahip oluyorsunuz. Cihaz, Android 16 tabanlı OxygenOS 16 ile birlikte geliyor. Tablet, 8 GB LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki seçenek mevcut.

Arka tarafında arka ve ön yüzeyinde birer 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut olan cihaz, OnePlus AI desteği sayesinde uzun metinleri özetleme, akıllı çeviri ve yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme de dahil olmak üzere pek çok özellik ile kullanıcılara yüksek verimlilik sağlıyor. Android tablet ayrıca aynı anda birden fazla görevi gerçekleştirmeyi de mümkün hâle getiriyor.

OnePlus Pad Go 2 Fiyatı

OnePlus Pad Go 2'nin 12 GB RAM ve 128 GB depolama sunan versiyonu için 25.999 rupi (12 bin 286 TL), 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyonu içinse 28.999 rupi (13 bin 704 TL) fiyat etiketi belirlendi. Cihaz, siyah ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile beraber geliyor. Cihazın siyah versiyonu, 5G desteğine sahip. Bu arada OnePlus Pad Go için de 19.999 rupi (9 bin 453 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.