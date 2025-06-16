Dev Bataryalı Bütçe Dostu Tablet! Özellikleri Şaşırtıyor

Haziran ayının ilk haftasında çok güçlü işlemcili Pad 3 modelini tanıtan OnePlus, yeni bir tablet üzerinde çalışıyor. Pad Lite olarak isimlendirilen yeni tabletin özellikleri, fiyatı ve tasarımı ortaya çıktı.

OnePlus Pad Lite Özellikleri ve Tasarımı

İddiaya göre 11 inç ekran büyüklüğüne sahip OnePlus Pad Lite, LCD ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak. 539 gram ağırlığındaki tablet 254,9 x 166,5 x 7,4 mm boyutlarında olacak.

Tablet gücünü MediaTek Helio G100 işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

6 GB RAM'e sahip tablette 128 GB depolama alanı bulunuyor. Android 15 tabanlı OxygenOS 15.0.1 ile birlikte gelecek tablette 9.340 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Cihazda ayrıca USB-C desteği de olacak.

Pad Lite'ın arka kamerası 5 megapiksel çözünürlüğünde bulunacak. Tabletin ön yüzeyinde de 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Peki, OnePlus Pad Lite'ın fiyatı ne kadar olacak?

OnePlus Lite Fiyatı

OnePlus Pad Lite modelinin 20.000 Hindistan rupisinden (9.161 TL) daha düşük bir fiyatla satışa sunulacağı iddia edildi.

OnePlus Lite Tanıtım Tarihi

OnePlus'ın yeni tableti Pad Lite'ın eylül veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor.