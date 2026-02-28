Xiaomi'nin Ultra İnce Powerbank'i Türkiye'de: Tüm Özellikleri ve Fiyatı Burada!
Xiaomi, UltraThin Magnetic PowerBank 5000 15W isimli yeni powerbank modelini Türkiye'de satışa sundu. İşte MagSafe rakibi cihazın özellikleri ve fiyatı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi'nin yeni powerbank modeli 6 mm'lik ultra ince yapısıyla dikkat çekiyor.
- 5.000 mAh bataryalı cihaz, 15W kablosuz şarj ve 22.5W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor.
- Kısa bir süre önce küresel pazarda tanıtılan yeni model ülkemizde satışa sunuldu.
Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz aylarda anavatanında tanıttığı yeni ürünlerini nihayet küresel pazara taşıdı. Şirket kısa bir süre önce MWC etkinliğinde düzenlediği lansmanla birlikte amiral gemisi telefonu Xiaomi 17'yi ve diğer popüler aksesuarlarını Türkiye'ye getirdi.
Söz konusu ürünlerle beraber markanın son dönemde çok sevilen powerbank modelleri arasında yer alan UltraThin Magnetic PowerBank 5000 15W cihazı da kısa bir süre önce ülkemizde satışa sunuldu. İşte ultra ince yapısı ve kablosuz şarj yeteneğiyle dikkat çeken powerbank'in özellikleri ve Türkiye fiyatı!
Xiaomi UltraThin Magnetic PowerBank 5000 15W'nin Özellikleri
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAhn
- Kablosuz Şarj: 15W
- Kablolu Şarj: USB-C üzerinden 22.5W
- Ağırlık: 98 gram ağırlık
- Kalınlık: 6 mm
- Renk Seçenekleri: Siyah, Gümüş ve Turuncu
- Diğer: Çift şarj desteği, 10 katmanlı üst düzey güvenlik sistemi
Klasik powerbank modellerine kıyasla oldukça ince bir tasarıma sahip olan cihaz, sadece 6 mm kalınlığı ve 98 gramlık ağırlığıyla dikkat çekiyor. Tasarım tarafında gümüş, siyah ve turuncu renk seçenekleriyle birlikte gelen powerbank, alüminyum alaşım ve ateşe dayanıklı fiberglas kaplamalı bir gövdeye ev sahipliği yapıyor.
İnce yapısına rağmen 5.000 mAh gibi yüksek kapasiteli bir bataryayı bünyesinde barındıran Xiaomi UltraThin Magnetic PowerBank, 15W'a kadar kablosuz şarj hızı sunarken iPhone gibi Apple ekosistemindeki cihazlar için 7.5W'a kadar manyetik şarj hızı vadediyor. Yeni model ayrıca Samsung ve Google Pixel gibi diğer Android telefonlarla da uyumlu çalışabiliyor.
USB-C portu ile 22.5W seviyesinde kablolu şarj desteği de vadeden güç bankası böylelikle aynı anda iki farklı cihazı şarj etme yeteneğine de ev sahipliği yapıyor. Son olarak güvenlik tarafına değinecek olursak cihaz aşırı ısınma, aşırı şarj ve kısa devre gibi potansiyel tehlikelere karşı tam on farklı koruma katmanıyla geliyor.
#XiaomiUltraThinMagneticPowerBank 5000 15W ile incelik yeniden tanımlandı.— Xiaomi Türkiye (@XiaomiTurkiye) February 22, 2026
6 mm tasarım, 98 g hafiflik.#XiaomiLansmanı pic.twitter.com/WBEyKv9M75
Fiyatı Ne Kadar?
Xiaomi gerçekleştirdiği lansman etkinliğinin ardından UltraThin Magnetic PowerBank modelini ülkemizde 3.099 TL'den satışa sundu. Yeni cihaz an itibariyle markanın resmi online mağazası üzerinden satın alınabiliyor.
Xiaomi'nin Sevilen Telefonu, HyperOS 3 Güncellemesine Kavuştu
Xiaomi'nin geçtiğimiz yıllarda satışa sunduğu telefon, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesine kavuştu. İşte Android güncellemesinin detayları!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin yeni ürünü yılın en iyi powerbank modelleri listesine adını yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım.