Xiaomi'nin Ultra İnce Powerbank'i Türkiye'de: Tüm Özellikleri ve Fiyatı Burada!

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz aylarda anavatanında tanıttığı yeni ürünlerini nihayet küresel pazara taşıdı. Şirket kısa bir süre önce MWC etkinliğinde düzenlediği lansmanla birlikte amiral gemisi telefonu Xiaomi 17'yi ve diğer popüler aksesuarlarını Türkiye'ye getirdi.

Söz konusu ürünlerle beraber markanın son dönemde çok sevilen powerbank modelleri arasında yer alan UltraThin Magnetic PowerBank 5000 15W cihazı da kısa bir süre önce ülkemizde satışa sunuldu. İşte ultra ince yapısı ve kablosuz şarj yeteneğiyle dikkat çeken powerbank'in özellikleri ve Türkiye fiyatı!

Xiaomi UltraThin Magnetic PowerBank 5000 15W'nin Özellikleri

Batarya Kapasitesi: 5.000 mAhn

5.000 mAhn Kablosuz Şarj: 15W

15W Kablolu Şarj: USB-C üzerinden 22.5W

USB-C üzerinden 22.5W Ağırlık: 98 gram ağırlık

98 gram ağırlık Kalınlık: 6 mm

6 mm Renk Seçenekleri: Siyah, Gümüş ve Turuncu

Siyah, Gümüş ve Turuncu Diğer: Çift şarj desteği, 10 katmanlı üst düzey güvenlik sistemi

Klasik powerbank modellerine kıyasla oldukça ince bir tasarıma sahip olan cihaz, sadece 6 mm kalınlığı ve 98 gramlık ağırlığıyla dikkat çekiyor. Tasarım tarafında gümüş, siyah ve turuncu renk seçenekleriyle birlikte gelen powerbank, alüminyum alaşım ve ateşe dayanıklı fiberglas kaplamalı bir gövdeye ev sahipliği yapıyor.

İnce yapısına rağmen 5.000 mAh gibi yüksek kapasiteli bir bataryayı bünyesinde barındıran Xiaomi UltraThin Magnetic PowerBank, 15W'a kadar kablosuz şarj hızı sunarken iPhone gibi Apple ekosistemindeki cihazlar için 7.5W'a kadar manyetik şarj hızı vadediyor. Yeni model ayrıca Samsung ve Google Pixel gibi diğer Android telefonlarla da uyumlu çalışabiliyor.

USB-C portu ile 22.5W seviyesinde kablolu şarj desteği de vadeden güç bankası böylelikle aynı anda iki farklı cihazı şarj etme yeteneğine de ev sahipliği yapıyor. Son olarak güvenlik tarafına değinecek olursak cihaz aşırı ısınma, aşırı şarj ve kısa devre gibi potansiyel tehlikelere karşı tam on farklı koruma katmanıyla geliyor.

#XiaomiUltraThinMagneticPowerBank 5000 15W ile incelik yeniden tanımlandı.

6 mm tasarım, 98 g hafiflik.#XiaomiLansmanı pic.twitter.com/WBEyKv9M75 — Xiaomi Türkiye (@XiaomiTurkiye) February 22, 2026

Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi gerçekleştirdiği lansman etkinliğinin ardından UltraThin Magnetic PowerBank modelini ülkemizde 3.099 TL'den satışa sundu. Yeni cihaz an itibariyle markanın resmi online mağazası üzerinden satın alınabiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin yeni ürünü yılın en iyi powerbank modelleri listesine adını yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım.