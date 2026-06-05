OnePlus'ın 10.000 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

OnePlus, Ace 7 isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Ace 7'nin batarya kapasitesi ve işlemcisi ortaya çıktı. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Böylece mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. Telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

OnePlus Ace 7'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonu 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasitenin çok yüksek olduğunu belirtelim. Bu sayede cihaz uzun pil ömrü sunacak. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Dolayısıyla bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefon 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji sayesinde telefonun şarj olması için saatlerce beklemeye gerek kalmayacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli OnePlus Ace 6'da 7.800 mAh batarya kapasitesi ve 120W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Yani yeni modelde Ace 6'dan daha uzun bir pil ömrü elde edilecek.

OnePlus Ace 7'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Ace 7'de Snapdragon 8 Gen 6 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadı. Dolayısıyla işlemcinin oyun performansı henüz belli değil. Fikir vermesi açısından Snapdragon 8 Gen 5, en popüler MOBA oyunlardan biri olan Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip olan Wuthering Waves'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecektir. Bu arada Snapdragon 8 Gen 5'in OnePlus Ace 6T, OnePlus 15R ve Realme Neo 8 dahil olmak üzere pek çok cihazda yer aldığını belirtelim.

Söz konusu işlemcide 3.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.32 GHz hızında çalışan altı çekirdek dahil olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor.

3 nm işlemciler, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Bu arada serinin bir önceki modeli Ace 6'da Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti. Bu işlemci de kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları kasma sorunu olmadan çalıştırabiliyor.

OnePlus Ace 7'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78

6,78 Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 185Hz

185Hz İşlemci: Snapdragon 8 Gen 6

Snapdragon 8 Gen 6 Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 8 MP ikinci kamera

50 MP ana kamera ve 8 MP ikinci kamera Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 10.000 mAh

10.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

OnePlus Ace 7 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Ace 7'nin 2026 yılının eylül veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. 16 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Ace 5, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Ace 7 Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Ace 7'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de OnePlus 11, OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Ace 6 satılmıyor. Dolayısıyla Ace 7'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

OnePlus Ace 7'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Ace 6 için 2.599 yuan (17.692 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmiştii. Ace 7'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önnüde bulundurulduğunda yeni telefon, 2.700 yuan (18 bin 380 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 36 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Bu nednele telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

OnePlus Ace 7'nin batarya kapasitesi ve işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Cihazın ayrıca güçlü işlemci sayesinde yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.

OLED kullanan biri olarak bu ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın çok keyifli olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması ve siyahları tam siyah olarak göstermesi. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde edilecek.